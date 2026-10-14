Zürich / Bonn - Die Migros kommt beim Rückzug aus dem deutschen Detailhandel einen weiteren Schritt voran. Das deutsche Bundeskartellamt hat die Übernahme von 38 Supermärkten der Migros-Tochter Tegut durch den Handelskonzern Rewe genehmigt. Zwei weitere Standorte darf sie aber vorerst nicht an den deutschen Detailhandelsriesen verkaufen. Rewe habe sich verpflichtet, die beiden Märkte in den hessischen Städten Marburg und Schlüchtern während vier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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