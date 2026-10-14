Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Teuerung erhöht sich im September von 3.4 % auf 3.7 %. Es ist kein volkswirtschaftliches Studium nötig, um die Gründe für den Inflationsanstieg zu erkennen: Die gestiegenen Energiepreise wirkten sich erneut auf die Teuerungsentwicklung aus. Interessanter und diffiziler wird die Inflationsbetrachtung allerdings unter Herausrechnung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kernrate): Gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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