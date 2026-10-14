Im möglichen Übernahmepoker um Evonik könnte BASF noch einmal nachlegen. Laut Insiderberichten wurde ein erster Vorstoß mit 22,15 Euro je Evonik-Aktie als zu niedrig zurückgewiesen. Vor einem höheren Angebot will BASF demnach zunächst einen genaueren Blick in die Bücher des Spezialchemiekonzerns werfen.BASF könnte Angebot erhöhen BASF ist laut mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen grundsätzlich bereit, über ein höheres Angebot für Evonik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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