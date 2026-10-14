New York - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch den Appetit der Anleger auf US-Aktien gezügelt. Vor allem die zinssensiblen Papiere der Technologiebranche gerieten unter Druck. Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 0,9 Prozent auf 30.283 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,7 Prozent auf 7.753 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,1 Prozent auf 51.623 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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