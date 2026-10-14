Bollstabruk - Wenn man in der Schweiz eine Kreditkarte auswählt, schaut man sicherlich als erstes auf die Jahresgebühr. Sie ist die Zahl, die überall am deutlichsten steht. Oft aber nicht die höchste Kostenposition. Was eine Karte wirklich kostet, zeigt sich erst im Alltag. Wo und in welcher Währung bezahlt wird, ob Bargeld bezogen wird und wie die Monatsrechnung beglichen wird. Vom Nutzungsprofil zur Jahresrechnung Ein sinnvoller Vergleich beginnt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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