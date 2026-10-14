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VINCI Energies schließt die Übernahme des deutschen Unternehmens All for One ab



14.10.2026 / 18:00 CET/CEST

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Nanterre, 14. Oktober 2026 VINCI Energies schließt die Übernahme des deutschen Unternehmens All for One ab Erfolgreicher Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots für All for One

All for One ist ein Spezialist für die Integration und Wartung von Geschäftsapplikationen

Deutliche Stärkung von VINCI Energies im schnell wachsenden Geschäft mit digitalen Infrastruktur-Services VINCI Energies hat die Übernahme der All for One Group SE abgeschlossen und hält nach Abwicklung des im Juli gestarteten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots nun rund 87,33 % der Aktien von All for One. All for One mit Sitz in der Nähe von Stuttgart (Deutschland) ist ein lokal verwurzelter Spezialist für die Integration und Wartung von Geschäftsapplikationen. Das Unternehmen und seine 3.000 erfahrenen Mitarbeiter betreuen mehr als 4.500 mittelständische Kunden, vor allem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen. All for One erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. Die Übernahme stärkt die Marktposition und die Wachstumsambitionen von VINCI Energies mit seiner Marke Axians im schnell wachsenden Bereich digitaler Infrastruktur-Services, darunter Geschäftsapplikationen, Cloud-Dienste, Datenanalyse und KI. So kann VINCI Energies die Wachstumschancen, die sich aus der fortschreitenden digitalen Transformation in Europa ergeben, weiter erschließen. About VINCI VINCI is a world leader in concessions, energy solutions and construction, employing 294,000 people in more than 120 countries. We design, finance, build and operate infrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all. Because we believe in all-round performance, above and beyond economic and financial results, we are committed to operating in an environmentally and socially responsible manner. And because our projects are in the public interest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging in dialogue with them is essential in the conduct of our business activities. VINCI's ambition is to create long-term value for its customers, shareholders, employees, partners and society in general. www.vinci.com Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zum Verkauf von Aktien von All for One dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie alle dafür geltenden Bestimmungen werden im Angebotsdokument näher erläutert. Anlegern wird dringend empfohlen, das Angebotsdokument sowie die gesamten Unterlagen zum Angebot unmittelbar nach deren Veröffentlichung zur Kenntnis zu nehmen. Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, das Angebot und/oder dessen Annahme können in bestimmten Ländern besonderen Vorschriften oder Beschränkungen unterliegen. Diese Pressemitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung in diesen Ländern bestimmt. Daher lehnen VINCI und ihre Tochtergesellschaften jegliche Haftung für einen möglichen Verstoß gegen diese Beschränkungen durch beliebige Personen ab.

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