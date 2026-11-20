FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vinci von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Sondersteuer für Mautstreckenbetreiber ab 2027 würde das Nettoergebnis des Konzerns im hohen einstelligen Prozentbereich beschneiden, schrieb Matthias Volkert am Freitag. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Zudem gebe es Parameteranpassungen im Discounted-Cashflow-Modell zur Bewertung der Aktie./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 10:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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