Von Marcel Fritsch, Head Healthcare Funds & Mandates, Bellevue Asset Management Bewertung spricht für Medtech: Der Sektor ist im Vergleich zum breiten US-Aktienmarkt ungewöhnlich günstig bewertet. Aktuell liegt Medtech rund 5% unter der Bewertung des S&P 500, obwohl der Sektor langfristig von strukturellem Wachstum und hoher Innovationskraft profitiert. Das Anlegerinteresse kehrt zurück: Im 3. Quartal 2026 hat sich Medtech mit +2.3% besser entwickelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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