Guy Bettschart, Catharina Claes, Dr. Markus Schweiger und Lorenzo Zignani aus dem Healthcare-Team von Bellevue Asset Management nahmen vom 16. bis 19. November an der Jefferies Global Healthcare Conference teil. Mit mehr als 5000 Teilnehmenden und Vertretern von 1000 Unternehmen hat sich die Veranstaltung als wichtigste Healthcare-Konferenz Europas etabliert. Die zahlreichen Parallelveranstaltungen anderer Finanzdienstleister zeigten ebenfalls, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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