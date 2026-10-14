Wallisellen - Mehr Kapazität auf kleinem Raum und weniger Strom pro Datenmenge: Cisco und NVIDIA haben mit USFP einen neuen Formfaktor für optische Module vorgestellt, der die Skalierung von KI-Netzwerken erleichtern soll. Mit 400 Gbit/s pro Lane und bis zu 12,8 Terabit Gesamtkapazität liegt er deutlich über den heutigen 1,6T-Modulen. Bemerkenswert ist der Ansatz, bewährte Betriebs- und Servicemodelle wie austauschbare Module, stabile Lieferketten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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