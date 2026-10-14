Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Der Schweizer Leitindex SMI profitierte dabei von seiner defensiven Ausrichtung. In den USA trübte sich die Stimmung nach den US-Inflationszahlen währenddessen deutlich ein. Die US-Konsumentenpreise fielen am Nachmittag etwas höher als erwartet aus. Laut der Commerzbank lag dies nicht nur am spürbar teureren Benzin, sondern auch an der guten Konjunktur und indirekten Effekten der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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