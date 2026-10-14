Mehrere neue Modelle von Changan Automobile feiern auf dem Pariser Autosalon 2026 ihre Europapremiere und sorgen für großes Interesse.

Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL bietet europäischen Kunden dank zusätzlicher Antriebsvarianten eine noch größere Auswahl.

Das technologische Luxus-Spitzenmodell der Marke AVATR verkörpert das Konzept 'Emotive Luxury'.

Das Markenportfolio von Changan deckt die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse europäischer Kunden ab.

Vielfältige Antriebsoptionen für unterschiedliche Fahrgewohnheiten in Europa.

Drei Kerntechnologien machen die neuen Modelle von Changan intelligenter, sicherer und effizienter.



PARIS, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile präsentiert auf dem Pariser Autosalon 2026 (Mondial de l'Auto 2026) mehrere neue Modelle noch vor ihrer Markteinführung in Europa. Dazu gehören der CHANGAN NEVO Q05 und der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV, die beide auf der Messe ihre Europapremiere feiern. Die Modellreihen CHANGAN NEVO und CHANGAN DEEPAL der Marke CHANGAN sind neben der Marke AVATR mit einer Reihe von Topmodellen vertreten. Changan präsentiert an seinem Stand E12 in Halle 7.1 außerdem seine Kerntechnologien in den Bereichen Antrieb, Batteriesicherheit und intelligente Systeme.

Mit einem klar strukturierten Markenportfolio deckt Changan Automobile das gesamte Spektrum des europäischen Automobilmarkts ab - von der Mittelklasse bis zum Luxussegment. Unter dem Dach der Marke CHANGAN positioniert sich die Modellreihe CHANGAN NEVO weltweit als "Marke für intelligente und komfortable Familienmobilität". Im Mittelpunkt stehen Qualität, Alltagstauglichkeit und ein intelligenter Lebensstil. Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL setzt auf Technologie und Fahrspaß. Als "technologischer Trendsetter mit sportlichem Anspruch" richtet sie sich vor allem an junggebliebene Fahrerinnen und Fahrer weltweit. Die Marke AVATR steht für kreatives Design und intelligenten Luxus.

Der CHANGAN NEVO Q05 feiert auf dem Pariser Automobilsalon 2026 seine Europapremiere. Als erstes weltweit entwickeltes Modell der Baureihe CHANGAN NEVO ist der vollelektrische SUV im B+-Segment auf die Bedürfnisse urbaner Kunden weltweit zugeschnitten. Unter dem Motto "Pay Less Buy More" verbindet der NEVO Q05 ein großzügiges Platzangebot, intelligente Technologien und überzeugende elektrische Fahrleistungen mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Der NEVO Q05 bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 km. Unter optimalen Bedingungen lässt sich der Akku per DC-Schnellladung in rund 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufladen. Dank intelligenter Fahrassistenzsysteme, eines modernen digitalen Cockpits und umfassender Sicherheitstechnologien eignet sich der NEVO Q05 sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für längere Familienausflüge.

Auch künftig wird die Modellreihe CHANGAN NEVO weiter ausgebaut. Mit dem völlig neuen CHANGAN NEVO Q06 erhalten Familien eine weitere attraktive Option. In China ist der NEVO Q06 das erste Modell mit SDA Pilot Ultra. Seit seiner Markteinführung stößt das Fahrzeug dort auf große Resonanz. Mit ausdrucksstarkem Design, hohem Komfort, intelligenten Technologien und souveränen Fahreigenschaften bietet der NEVO Q06 einem breiten Familienpublikum ein hochwertiges Mobilitätserlebnis.

Der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV ist ein Plug-in-Hybrid-SUV der Mittelklasse, der speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten ist. Seine rein elektrische WLTP-Reichweite von 100 km deckt den täglichen Mobilitätsbedarf ab. Dank der Schnellladefunktion lassen sich Ladevorgänge zudem unkompliziert in den Alltag integrieren. Auf dem Pariser Automobilsalon 2026 präsentiert Changan Automobile außerdem zwei Plug-in-Hybridmodelle der DEEPAL PHEV-Reihe: den DEEPAL S07 PHEV und den CHANGAN DEEPAL S05 PHEV. Beide Modelle bieten eine Gesamtreichweite von mehr als 1.000 km und verbinden rein elektrisches Fahren im Alltag mit der Flexibilität für längere Strecken.

Der DEEPAL S05 BEV, DEEPAL S05 PHEV (Linkslenkung) und der DEEPAL S07 BEV sind in Europa bereits erhältlich. Der DEEPAL S07 PHEV kommt unmittelbar nach dem Pariser Autosalon in Europa auf den Markt. Zeitgleich steht mit dem rechtsgelenkten DEEPAL S05 PHEV ein weiteres Modell in den Startlöchern, dessen Markteinführung im Vereinigten Königreich in Kürze bevorsteht. Beide Modelle erweitern das Angebot der Modellreihe CHANGAN DEEPAL und bieten europäischen Kunden damit eine größere Auswahl.

Das Produktportfolio basiert auf mehreren Kerntechnologien, die in allen Fahrzeugen von Changan zum Einsatz kommen. Die Hybridtechnologie Changan BlueCore Ultra Hybrid umfasst verschiedene Antriebskonzepte - HEV, PHEV und REEV - und deckt damit die unterschiedlichen Anforderungen europäischer Kunden an die Antriebsleistung ab. Die Changan Golden Shield Batterietechnologie gewährleistet selbst bei Temperaturen von -10 °C eine verbleibende Energiekapazität von mehr als 90 Prozent. Damit ist sie auf die Anforderungen von Fahrern in kälteren Regionen Europas ausgelegt und trägt zugleich zur Batteriesicherheit bei. Die intelligente SDA-Plattform von Changan umfasst SDA Pilot, SDA Cockpit und SDA Chassis. Sie soll europäischen Kunden ein intelligenteres, sichereres und stärker auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Fahrerlebnis ermöglichen. Diese Technologien haben sich in der Serienproduktion und im öffentlichen Straßenverkehr bewährt und werden schrittweise - vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen - auf Märkten außerhalb Chinas eingeführt.

Mit seiner Designphilosophie "Emotive Luxury" präsentiert AVATR ein neues Verständnis von Premium-Mobilität im Zeitalter der intelligenten Elektromobilität. Der auf der Messe vorgestellte AVATR CONCEPT T09 sowie die Modelle AVATR 06T und AVATR 07L verkörpern diese Philosophie und zählen zu den ersten AVATR-Modellen, die auf dem europäischen Markt eingeführt werden.

Mit der Einführung dieser neuen Modelle unterstreicht Changan sein Engagement für den europäischen Markt. Ein erweitertes Produktangebot und ausgeprägte technologische Kompetenz sollen dazu beitragen, den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen europäischer Kunden gerecht zu werden.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-mail: global@changan.com.cn

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