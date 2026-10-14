Geplante Einführung im gesamten Hotelkomplex mit 772 Zimmern verbindet Servicerobotik mit Forschung zu künftigen Einsatzmöglichkeiten humanoider Roboter im Housekeeping und Bankettbetrieb

SINGAPUR, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR), das Novotel Singapore on Stevens und das Mercure Singapore on Stevens haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, um Serviceroboter in den beiden Hotels mit insgesamt 772 Zimmern einzuführen und die Weiterentwicklung von KI und humanoider Robotik voranzutreiben. Die Zusammenarbeit umfasst sowohl die geplante Einführung der Roboter im laufenden Hotelbetrieb als auch praxisnahe Forschung. Ziel ist es, den Gästeservice zu verbessern und neue Einsatzmöglichkeiten für Robotik in der Hotellerie zu erschließen.

Vertreter von YYForce und Novotel/Mercure bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung.

Die Kooperation schafft eine reale Test- und Betriebsumgebung, die sich über 772 Gästezimmer, mehrere Restaurants und Veranstaltungsräume erstreckt. Die Hotels bringen ihre operative Erfahrung in der Hotellerie und ein Umfeld ein, in dem die Technologie unter realen Bedingungen erprobt und bewertet werden kann. YYForce stellt seine Robotiklösungen und technische Unterstützung bereit und entwickelt zugleich ein integriertes Personalkonzept, das Menschen, KI und Robotik miteinander verbindet. Das operative Ziel besteht darin, die Servicequalität und Zuverlässigkeit zu erhöhen und zeitintensive Routineaufgaben bei Lieferungen, Transporten und Reinigungsarbeiten zu reduzieren. So erhalten die Mitarbeiter ("Heartists") mehr Freiraum für die persönliche Betreuung der Gäste.

Eine erste Vergleichsrechnung lässt für ausgewählte Bereiche des Housekeepings, des Concierge-Services sowie des Speisen- und Getränkeservices eine Senkung der monatlichen Betriebskosten um rund 10 % erwarten. Die tatsächlichen Kosten, Produktivitätskennzahlen und Auswirkungen auf den Gästeservice werden nach der Einführung bewertet.

"Im Hotelbetrieb kostet jeder Weg, auf dem etwas ausgeliefert wird, ebenso Zeit wie jede wiederkehrende Aufgabe. Wir möchten Robotik gezielt und durchdacht einsetzen, damit sich unsere Teams auf das konzentrieren können, was für unsere Gäste wirklich zählt", erklärt Piotr Kupiec, General Manager des Novotel Singapore on Stevens und des Mercure Singapore on Stevens.

"Die Zusammenarbeit zwischen zwei Hotels bietet uns die Chance, bestehende Arbeitsabläufe grundlegend zu überdenken. Unser Erfolgsmaßstab ist, ob wir einen noch verlässlicheren Service bieten und den Arbeitsalltag unserer Heartists spürbar erleichtern können."

In der bestätigten ersten Phase werden spezialisierte Serviceroboter für Gäste-Lieferungen, die Logistik im Gastronomiebereich, geplante Reinigungsaufgaben sowie die Unterstützung des Concierge-Teams eingesetzt. Die Vorbereitungen umfassen die Aufzugsintegration, Routenkartierung, Netzwerkanforderungen und Systeme zur Gästebenachrichtigung bei Ankunft der Roboter. Mit der Einführung soll eine betriebliche Umgebung geschaffen werden, in der YYForce den Einsatz von Robotik in der Hotel- und Warenlogistik, im Facility Management und bei gästenahen Dienstleistungen bewerten kann.

Eine separate zweite Phase soll sich auf das humanoide Robotersystem von YYForce und dessen künftige Weiterentwicklungen konzentrieren. Ausgewählte Arbeitsabläufe im Housekeeping und im Bankettbetrieb sollen in die Entwicklung von Robotik-Hardware, Software und KI-Systemen einfließen. Grundlage hierfür sind zulässige Beobachtungen und vertraglich vereinbarte Regelungen zur Nutzung betrieblicher Daten.

"Der Einsatz in einem Hotel im laufenden Betrieb eröffnet uns die Möglichkeit, die Robotik über kontrollierte Demonstrationen hinaus unter realen Bedingungen weiterzuentwickeln", sagt Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce. "Diese Zusammenarbeit verbindet Technologien, die bereits heute eingesetzt werden können, mit den betrieblichen Erkenntnissen, die für die Entwicklung der nächsten Generation von Lösungen für die Arbeitswelt erforderlich sind."

"Unser Ziel ist es, die Technologie, das operative Know-how und die im Rahmen der geltenden Vereinbarungen nutzbaren Trainingsdaten aufzubauen, die für eine Zukunft erforderlich sind, in der Menschen, KI, spezialisierte Serviceroboter und humanoide Roboter in der Hotellerie, im Facility Management und in anderen dienstleistungsintensiven Branchen zusammenarbeiten. Dies ist ein praktischer Schritt im Rahmen der '2030 Vision' von YYForce und unseres Versprechens 'Forging Forward Together'."

Gemeinsam wollen die Partner praktische Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Menschen, KI und Robotik den Hotelbetrieb verbessern können. Die Kooperation verbindet den Anspruch der Hotels, den Gästeservice zu verbessern und die Heartists bei ihrer täglichen Arbeit zu entlasten, mit der Vision 2030 von YYForce für ein integriertes Ökosystem der Arbeitswelt. Die beigefügten Informationsblätter erläutern den Umfang der geplanten Einführung, das KI-Forschungsprogramm und die langfristige Strategie.

Über YYForce Inc

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein technologiegestützter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt ein Ökosystem für die Arbeitswelt, das menschliche Arbeitskraft, bedarfsgerechte Personalbereitstellung, künstliche Intelligenz, autonome Robotik, humanoide Robotik und intelligente Facility-Management-Technologien miteinander verbindet. Mit seinen operativen Geschäftsbereichen und Technologieplattformen verfolgt YYForce das Ziel, die Produktivität der Arbeitskräfte, die betriebliche Effizienz und die Servicequalität in der Hotellerie, in Gewerbeimmobilien und in anderen dienstleistungsintensiven Branchen zu verbessern.

Weitere Informationen: www.yyforce.ai

Über Novotel

Die Hotels, Suiten und Resorts von Novotel sind Rückzugsorte zum Entspannen und Auftanken. Sie laden Gäste dazu ein, innezuhalten und sich Zeit für die Momente zu nehmen, die wirklich zählen. Das vielfältige Angebot an Hotels, Suiten und Resorts umfasst zahlreiche Services für Geschäfts- und Freizeitreisende. Dazu gehören großzügige, flexibel nutzbare Zimmer mit einem natürlichen, intuitiven Design, ein rund um die Uhr verfügbares Speisen- und Getränkeangebot mit ausgewogenen Optionen, speziell ausgestattete Tagungsbereiche, aufmerksame und vorausschauend handelnde Mitarbeitende, Bereiche für die jüngsten Gäste, multifunktionale Lobbys sowie barrierefrei zugängliche Fitnesscenter. Novotel ist mit mehr als 540 Standorten in über 65 Ländern vertreten und gehört zu Accor, einer weltweit führenden Hospitality-Gruppe mit mehr als 5.500 Hotels und weiteren Betrieben in über 110 Ländern. Novotel ist zudem eine teilnehmende Marke von ALL - Accor Live Limitless, einem Lifestyle-Treueprogramm, das Zugang zu vielfältigen Prämien, Services und Erlebnissen bietet.

novotel.com | all.com | group.accor.com

Über Mercure

Inspiriert von Merkur, dem römischen Gott der Reisenden, bieten Mercure Hotels weit mehr als nur einen Ort zum Ausruhen und Übernachten: Sie eröffnen neue Perspektiven und sind Ausgangspunkte für Entdeckungen und Erkundungen. Seit der Gründung im Jahr 1973 ist Mercure stolz darauf, hohe Qualitätsstandards gepaart mit echter lokaler Authentizität zu bieten. Mit dem Programm "Discover Local" heißt Mercure Gäste willkommen - ob in Rio de Janeiro, Paris, Bangkok oder an einem anderen Reiseziel weltweit - und lässt sie unmittelbar in ein lokal geprägtes Ambiente eintauchen. Von der Inneneinrichtung bis hin zur Leidenschaft für regionale kulinarische Entdeckungen ist alles in den besonderen Merkmalen des jeweiligen Reiseziels verwurzelt. Mercure Hotels befinden sich in verkehrsgünstigen Lagen in Stadtzentren, am Meer oder in den Bergen. Die Marke ist mit mehr als 960 Hotels in über 65 Ländern vertreten. Mercure gehört zu Accor, einer weltweit führenden Hospitality-Gruppe mit mehr als 5.500 Hotels in über 110 Ländern. Die Marke nimmt außerdem am Programm ALL - Accor Live Limitless teil, einem Lifestyle-Treueprogramm, das Zugang zu vielfältigen Prämien, Services und Erlebnissen bietet.

Das Mercure Singapore on Stevens verfügt über 518 Gästezimmer mit lokal inspiriertem Design und liegt in der Nähe der Orchard Road und der Singapore Botanic Gardens. Es bietet einen idealen Ausgangspunkt, um Singapurs Stadtviertel, Küche und Kultur im Sinne von "Discover Local" zu entdecken. www.mercure-singapore-stevens.com.

Medien- und Investor Relations-Kontakte



YYForce Inc.

Jason Zhi Yong Phua

Chief Financial Officer

enquiries@yyforce.ai

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Novotel Singapore on Stevens and Mercure Singapore on Stevens

Elsa Kimy Yue

Director of Marketing & Communications

Elsa.yue@accor.com | +65 8338 8942

Anlage A: Einführung und betrieblicher Kontext

Die Einführung von Servicerobotern im Novotel Singapore on Stevens und im Mercure Singapore on Stevens ist bestätigt. Mit der Einführung wurde noch nicht begonnen. Die folgenden Anwendungsbereiche beschreiben den geplanten Rahmen; die konkrete Zuordnung der Roboter sowie die betrieblichen Abläufe werden vor dem Start finalisiert.

Anwendungsbereich Geplante Funktion Lieferungen auf die Gästezimmer Auslieferung von Bedarfsartikeln für Gäste und Bestellungen aus dem In-Room-Dining-Angebot. Die Vorbereitungen umfassen die Aufzugsintegration, die Kartierung der Fahrwege und Benachrichtigungen bei Ankunft am Zimmer. Logistik im Speisen- und Getränkebereich Unterstützung der logistischen Abläufe in Restaurants und im Bankettbetrieb, einschließlich Materialtransport und ausgewählter Service- und Abräumaufgaben. Food Exchange und Winestone sind Teil der betrieblichen Planung. Reinigung Planmäßige Reinigung ausgewählter öffentlicher Bereiche, Lobbys und Gästekorridore. Auch die Reinigung von Restaurantbereichen ist Bestandteil der betrieblichen Planung. Unterstützung des Concierge-Services Unterstützung bei Wegbeschreibungen und grundlegenden Auskünften für Gäste. Eine Unterstützung beim Check-in bedarf einer gesonderten Prüfung und Freigabe.



Vorbereitung der Einführung

Die Vorbereitungen umfassen die Kartierung der Fahrwege, die Konfiguration der Aufzugsanlagen, die Netzwerkanforderungen sowie Systeme zur Benachrichtigung der Gäste. Die Aufgaben und Einsatzbereiche werden präzise auf die Fähigkeiten der Roboter und die Serviceanforderungen der Hotels abgestimmt. Die technische Einsatzbereitschaft bestimmt die Reihenfolge der Umsetzung.

Technologie und Support

YYForce stellt gemäß der Absichtserklärung Hardware, Software-Updates, Wartungsleistungen und technisches Personal bereit. Der genaue Umfang der Unterstützung und die kommerziellen Rahmenbedingungen richten sich nach den abschließenden Vereinbarungen der Parteien.

Warum betriebliche Kapazitäten entscheidend sind

Nach Angaben des Singapore Tourism Board lag die durchschnittliche Zimmerauslastung im Hotelsektor Singapurs 2025 bei 81,9 %, gegenüber 81,4 % im Jahr 2024. Gleichzeitig erreichte die Zahl der internationalen Besucher 16,9 Millionen. Diese branchenweiten Kennzahlen verdeutlichen den Kontext der Partnerschaft und ihren Fokus auf Servicekapazitäten und Produktivität.

Quelle: Singapore Tourism Board, 3. Februar 2026, "Record Singapore tourism receipts from January to September 2025".

Operative Zielsetzungen

Ein erster Vergleich prognostiziert für ausgewählte Betriebsbereiche, in denen Roboter eingesetzt werden, eine Senkung der monatlichen Kosten um rund 10 %. Die im Modell aufgeführten Roboterkosten sind darin bereits enthalten. Diese Schätzung gilt ausschließlich für die in den Vergleich einbezogenen Betriebsbereiche. Eine separate Planungsannahme geht von einer möglichen Senkung der Überstundenkosten im Bereich Zimmerabteilung um 5 % aus. Die beiden Schätzungen beruhen auf unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen und stellen keine kumulierte Gesamteinsparung dar. Beide Schätzungen hängen vom Kostenumfang des jeweiligen Modells, der betrieblichen Abdeckung und den zugrunde gelegten Serviceannahmen ab. Die tatsächlichen Ergebnisse werden nach der Einführung bewertet. Zu den vorgesehenen Leistungskennzahlen zählen die Durchlaufzeit von Lieferungen, die Zahl der erledigten Aufgaben je Arbeitsstunde, die Zuverlässigkeit, die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden und das Gästefeedback.

Anlage B: Entwicklung von KI und humanoider Robotik

Forschung zu künftigen Einsatzmöglichkeiten in Hotels

Die Zusammenarbeit sieht eine zweite Phase vor, die sich auf das Training und die Weiterentwicklung des humanoiden Robotersystems von YYForce sowie künftiger Generationen konzentriert. Die geplante Forschung nutzt Arbeitsabläufe aus der Hotellerie, um besser zu verstehen, welche körperlichen Tätigkeiten und Serviceanforderungen künftige humanoide Systeme bewältigen müssen.

Wie Arbeitsabläufe in Hotels die KI-Entwicklung unterstützen

Das Programm soll die Beobachtung ausgewählter Tätigkeiten im Hotelbetrieb mit der Entwicklung von Robotik-Hardware, Software und KI-Systemen verknüpfen. Die humanoiden Robotereinheiten von YYForce sollen in vereinbarten Einsatzumgebungen gemeinsam mit Hotelmitarbeitenden trainieren. Dadurch sollen Forscher besser nachvollziehen können, wie Menschen sich bewegen, Aufgaben ausführen und sich auf unterschiedliche Serviceumgebungen einstellen.

Forschung zum Housekeeping

Ausgewählte Arbeitsabläufe des Zimmerreinigungspersonals sollen beobachtet werden, um Bewegungsabläufe, räumliche Gegebenheiten und Platzanforderungen zu erfassen. Dies soll YYForce dabei helfen, komplexe Reinigungs- und Pflegeabläufe zu verstehen und in zukünftige automatisierte Lösungen zu übersetzen.

Forschung zu Bankettbetrieb und Gästeservice

Ausgewählte Arbeitsabläufe im Bankettbetrieb sollen den Forschern helfen, Bewegungsanforderungen, Serviceprotokolle und die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Veranstaltungsumgebungen besser zu verstehen. Diese Beobachtungen sollen die Entwicklung künftiger Anwendungen für den Bankettbetrieb und den Gästeservice unterstützen.

YYForce beabsichtigt, zulässige Beobachtungen und vereinbarungsgemäß nutzbare betriebliche Daten einzusetzen, um Robotik-Hardware, Software und KI-Systeme weiterzuentwickeln. Die Forschungsarbeiten betreffen zukünftige Fähigkeiten. Sie bedeuten nicht, dass humanoide Systeme bereits in der Lage sind, belegte Gästezimmer zu reinigen oder Bankettveranstaltungen selbstständig durchzuführen.

Eine betriebliche Umgebung für die Technologieentwicklung

Hotels vereinen Housekeeping, Logistik, Speisen- und Getränkeservice, Facility Management und Gästeservice unter einem Dach. Die Zusammenarbeit soll die Robotikstrategie von YYForce über reine Demonstrationen hinausführen. Das Unternehmen erhält dadurch die Möglichkeit, zu bewerten, wie spezialisierte Serviceroboter und künftige humanoide Systeme in diesen Bereichen mit Menschen zusammenarbeiten können. YYForce erwartet, dass die gewonnenen Erkenntnisse zur Entwicklung von Anwendungen beitragen, die sich auch auf andere dienstleistungsintensive Umgebungen übertragen lassen.

Forschungsdaten und geistiges Eigentum

Die zwischen den Parteien vereinbarten vertraglichen Regelungen bestimmen den Rahmen der Forschungsaktivitäten, die zulässige Datennutzung und die Eigentumsrechte an den Forschungsergebnissen. Das Ziel von YYForce ist die Entwicklung von eigenständigem Robotik-Know-how und operativen Datensätzen aus der genehmigten Forschung. Die Hotels behalten dabei ihre Rechte an betrieblichen Protokollen, vertraulichen Geschäftsinformationen und Markenwerten. Jede Nutzung personenbezogener Daten von Gästen oder Mitarbeitenden würde eine gesonderte Prüfung und geeignete Schutzmaßnahmen voraussetzen.

Ergänzender Kommentar von YYForce

"Wir können spezialisierte Roboter für Aufgaben einsetzen, die sich bereits heute automatisieren lassen, und gleichzeitig humanoide Systeme trainieren, damit sie komplexere Tätigkeiten im Hotelbetrieb, beispielsweise im Housekeeping und bei Bankettveranstaltungen, besser verstehen."

Mike Fu, Chief Executive Officer, YYForce Inc.

Anlage C: Vision 2030 von YYForce und Unternehmensleitlinien

Die Vision 2030 von YYForce

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Vision 2030 von YYForce, ein integriertes Ökosystem für die Arbeitswelt der Zukunft zu entwickeln, das folgende Bereiche miteinander verbindet:

• Personallösungen und bedarfsgerechte Personalbereitstellung

• Künstliche Intelligenz

• Autonome Servicerobotik

• Humanoide Robotik

• Intelligente Facility-Management-Technologien

• Datengestützte Systeme für Personal- und Betriebsmanagement

Das langfristige Ziel des Unternehmens ist es, ausgewählte wiederkehrende, logistikintensive und körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten zu automatisieren, damit sich menschliche Mitarbeitende auf Service, Entscheidungsfindung und den direkten Kundenkontakt konzentrieren können. YYForce erwartet, dass Erkenntnisse aus dem Hotelbetrieb Anwendungen unterstützen werden, die sich auf andere dienstleistungsintensive Umgebungen übertragen lassen.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Hotellerie ein wichtiges Umfeld bietet, um dieses auf menschlicher Arbeitskraft und maschineller Unterstützung basierende Arbeitsmodell zu entwickeln und zu bewerten. Die Initiative soll betriebliches Know-how und Robotikkompetenzen aufbauen, die künftig kommerzielle Anwendungen in verschiedenen Dienstleistungsbranchen ermöglichen können.

"Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Vision 2030 von YYForce dar und unterstreicht unser Engagement für unser Leitmotiv 'Forging Forward Together'."

Mike Fu, Chief Executive Officer, YYForce Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "sagt voraus", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, erwarteter Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, des prognostizierten Kundenwachstums sowie der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weiterer Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung.

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