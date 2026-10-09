Strategischer Meilenstein: Mit der kommerziellen Erweiterung von 24iFM bündelt YYForce Immobilienverwaltung, On-Demand-Haushaltsdienstleistungen und Werbeangebote von Lifestyle-Anbietern auf einer digitalen Plattform.

Mit der kommerziellen Erweiterung von 24iFM bündelt YYForce Immobilienverwaltung, On-Demand-Haushaltsdienstleistungen und Werbeangebote von Lifestyle-Anbietern auf einer digitalen Plattform. Wachstum der digitalen Wirtschaft in Südostasien: Laut dem Bericht "e-Conomy SEA 2025" von Google, Temasek und Bain & Company wird die digitale Wirtschaft Südostasiens im Jahr 2025 einen Bruttowarenwert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar erreichen.

Laut dem Bericht "e-Conomy SEA 2025" von Google, Temasek und Bain & Company wird die digitale Wirtschaft Südostasiens im Jahr 2025 einen Bruttowarenwert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar erreichen. Geschäftsmodell: Neben dem bestehenden Geschäft im integrierten Facility Management (IFM) will YYForce mit der digitalen Plattform zusätzliche Einnahmen erzielen. Dazu zählen Provisionen aus vermittelten Transaktionen, Gebühren für Dienstleistungen sowie Einnahmen aus Werbung und Werbeaktionen von Händlern.



SINGAPUR, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR; "YYForce" oder das "Unternehmen") ist ein in Asien und darüber hinaus tätiger Anbieter KI-gestützter Plattformen für das Personalmanagement und das integrierte Facility Management ("IFM"). Das Unternehmen hat heute bekannt gegeben, dass es 24iFM um einen Dienstleistungsmarktplatz und Funktionen für Lifestyle-Werbung erweitert hat (die "Erweiterung"). Die Erweiterung bündelt Immobilienverwaltung, On-Demand-Haushaltsdienstleistungen und Werbeangebote von Händlern auf einer digitalen Plattform.

Zusätzlich zu seinem bestehenden Geschäft im integrierten Facility Management (IFM) erschließt YYForce damit in Rahmen der Erweiterung zwei potenzielle digitale Einnahmequellen: Provisionen und Servicegebühren aus erfolgreich abgeschlossenen Marktplatztransaktionen sowie Einnahmen aus Werbung und Werbeaktionen teilnehmender Händler. Ob daraus tatsächlich Einnahmen entstehen, hängt davon ab, wie gut das Angebot von den Nutzern angenommen wird, wie viele Transaktionen abgeschlossen werden und welche kommerziellen Vereinbarungen mit Dienstleistern und Händlern zustande kommen.



24iFM Services - Dienstleistungsmarktplatz und Lifestyle-Angebote

Facility Management trifft auf einen Marktplatz für digitale Dienstleistungen

24iFM führt Funktionen zusammen, die bislang über separate Systeme abgewickelt wurden. Die Plattform bündelt alltägliche Aufgaben der Immobilien- und Gebäudeverwaltung. Dazu gehören die Buchung von Räumlichkeiten, die Registrierung von Besuchern, digitale Formulare, Zahlungen und die Kommunikation innerhalb einer Immobilie. Ergänzt wird dieses Angebot durch einen stetig wachsenden Marktplatz für Haushalts- und immobilienbezogene Dienstleistungen.

Über den Dienstleistungsmarktplatz von 24iFM können Nutzer teilnehmende Dienstleister finden und deren Leistungen buchen. YYForce plant, mit qualifizierten Dienstleistungen, die über die Plattform vermittelt und abgewickelt werden, zusätzliche Einnahmen durch Provisionen oder Servicegebühren zu erzielen. Voraussetzung dafür sind entsprechende geschäftliche Vereinbarungen.

Lifestyle-Angebote als zusätzlicher digitaler Werbekanal

Neben dem Dienstleistungsmarktplatz baut YYForce auch den Lifestyle-Bereich von 24iFM aus. Dieser soll Nutzer mit teilnehmenden Händlern und Dienstleistern aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen, darunter Wellness, Bildung, Schönheit, Gesundheit, Haustierdienstleistungen, Sport und weitere Lifestyle-Segmente.

Der Lifestyle-Bereich soll YYForce eine zusätzliche Einnahmequelle durch digitale Werbung erschließen. Zu den möglichen Werbeformaten zählen hervorgehobene Händlerplatzierungen, gesponserte Positionen in bestimmten Kategorien, Werbekampagnen und weitere Möglichkeiten für Händler, ihre Angebote auf der Plattform gegen Bezahlung hervorzuheben.

Zwei Einnahmequellen innerhalb einer digitalen Plattform

Die kommerzielle Erweiterung von 24iFM schafft zusätzliche digitale Einnahmemöglichkeiten und ergänzt damit das bestehende Geschäft von YYForce im integrierten Facility Management (IFM). Der Dienstleistungsmarktplatz soll Einnahmen durch Provisionen und Servicegebühren aus abgeschlossenen Transaktionen generieren. Der Lifestyle-Bereich hingegen soll durch Werbung und Werbeaktionen teilnehmender Händler zusätzliche Umsätze erzielen.

Gemeinsam sollen die beiden Funktionen neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen, indem sie digitale Transaktionen und kommerzielle Aktivitäten innerhalb der von YYForce betreuten Immobilien und deren Nutzerumfeld fördern.

"Mit 24iFM erweitern wir unsere Zusammenarbeit mit den von uns betreuten Immobilien über das traditionelle Facility Management hinaus", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von YYForce. "Indem wir Immobiliennutzer über eine digitale Plattform mit Dienstleistern und Händlern zusammenbringen, erschließen wir zusätzliche Einnahmemöglichkeiten durch Transaktionen und Werbung. Dabei knüpfen wir an unsere bestehende Präsenz im Bereich des integrierten Facility Managements an. Mit zunehmender Verbreitung von 24iFM wollen wir die Zahl der kommerziellen Interaktionen steigern, die über das gesamte Plattformangebot hinweg stattfinden können."

Marktumfeld in Singapur und Südostasien

Singapur bietet einen ersten Absatzmarkt für digitale Dienstleistungen rund um Immobilien. Nach Angaben des Amtes für Statistik von Singapur gab es im Juni 2026 insgesamt 381.996 Eigentumswohnungen und andere Wohnungen in Singapur. Dieser Wohnungsbestand veranschaulicht das Marktumfeld, für das 24iFM entwickelt wurde. Er entspricht jedoch weder der Zahl der von YYForce betreuten Haushalte noch der Zahl seiner Kunden.

Die Erweiterung von 24iFM erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Nutzung digitaler Angebote in der Region. Laut dem Bericht "e-Conomy SEA 2025" von Google, Temasek und Bain & Company wird die digitale Wirtschaft Südostasiens im Jahr 2025 einen Bruttowarenwert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar erreichen. Diese Zahl gibt einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung des digitalen Handels in der Region. Sie stellt jedoch weder eine Schätzung des für 24iFM erreichbaren Marktvolumens noch eine Prognose seiner künftigen Umsätze dar.

Das Geschäft von 24iFM konzentriert sich auf das digitale Ökosystem rund um die von YYForce betreuten Immobilien. Wie viel Umsatz die Plattform erzielen kann, hängt davon ab, wie gut die Angebote von den Bewohnern und Nutzern der teilnehmenden Wohn- und Gewerbeimmobilien angenommen werden, wie häufig Dienstleistungen gebucht und abgeschlossen werden, welche Vereinbarungen mit Anbietern zustande kommen und wie groß die Nachfrage nach kostenpflichtigen Werbeangeboten für Händler ist.

Ausbau des 24iFM-Ökosystems

YYForce plant, das Angebot von 24iFM schrittweise auszubauen. Dazu sollen je nach Marktnachfrage und Akzeptanz der Plattform weitere Dienstleister, Dienstleistungskategorien, Händler und kommerzielle Angebote hinzukommen.

Je mehr Immobilien, Nutzer, Dienstleister und Händler sich an der Plattform beteiligen, desto vielfältiger werden die möglichen Interaktionen. 24iFM ist darauf ausgelegt, dieses Wachstum zu unterstützen, ohne dass für jede neue kommerzielle Aktivität ein separater Facility-Management-Vertrag erforderlich ist.

Die kommerzielle Weiterentwicklung von 24iFM ist Teil der übergeordneten Strategie von YYForce, seine operativen Aktivitäten durch Technologie, Automatisierung und digitale Plattformen zu ergänzen. Innerhalb dieses Ökosystems soll 24iFM als digitale Schnittstelle dienen, die den Gebäudebetrieb mit alltäglichen Dienstleistungen und geschäftlichen Aktivitäten verbindet.

Quellen für Marktdaten

Amt für Statistik von Singapur, jährliche Statistik zu Wohnimmobilien. Datenstand: Ende Juni 2026.

Google, Temasek und Bain & Company, "e-Conomy SEA 2025". Die Prognosen wurden am 11. November 2025 veröffentlicht.



Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein in Singapur ansässiger Anbieter KI-gestützter Plattformen für das Personalmanagement und das integrierte Facility Management (IFM). Das Unternehmen ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig. Die intelligente Personalmanagementplattform YY Circle unterstützt Kunden aus dem Gastgewerbe, der Gastronomie, dem Einzelhandel und weiteren Dienstleistungsbranchen dabei, ihren Personalbedarf zu prognostizieren, Personaleinsätze zu planen und zu optimieren. Im Bereich des integrierten Facility Managements bietet YYForce die Softwareplattform 24iFM sowie ein umfassendes Portfolio an Tochtergesellschaften, die IFM-Dienstleistungen erbringen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus dem Gastgewerbe, dem Transportwesen, dem Bankensektor, dem Einzelhandel und dem Bereich gemischt genutzter Immobilien.

Mit dem Ausbau beider Geschäftsbereiche integriert YYForce systematisch KI- und Automatisierungsfunktionen. Diese reichen von intelligenter Entscheidungsunterstützung bis hin zu zunehmend autonomem Personalmanagement. Ziel ist es, die Servicequalität zu verbessern, Personalkosten zu senken und die Margen langfristig zu steigern. YYForce ist am Nasdaq Capital Market notiert und setzt auf Innovation im Infrastrukturbereich, messbare Kundenergebnisse und langfristige Wertschöpfung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die sich aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableiten lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennen Sie daran, dass sie nicht historischer Natur sind, insbesondere an der Verwendung von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "vorhersagt", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur geplanten Weiterentwicklung, Einführung, Vermarktung und Monetarisierung von 24iFM sowie zum Ausbau der Funktionen Dienstleistungsmarktplatz und Lifestyle. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächliche Entwicklung und die erzielten Ergebnisse können daher erheblich von den Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen führen können, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, Nutzer, Dienstleister und Händler für die Plattform zu gewinnen und langfristig zu binden, die Akzeptanz der Angebote in den teilnehmenden Wohn- und Gewerbeimmobilien, die Häufigkeit abgeschlossener Dienstleistungsbuchungen, die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und geschäftlichen Vereinbarungen, regulatorische Entwicklungen in den jeweiligen Märkten, die Wettbewerbssituation sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstums- und Monetarisierungsstrategie umzusetzen. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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