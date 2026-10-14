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WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY
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14.10.26 | 21:39
1.085,80 Euro
+4,18 % +43,60
Branche
Pharma
Aktienmarkt
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ELI LILLY AND COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELI LILLY AND COMPANY 5-Tage-Chart
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ratgeberGELD.at
14.10.2026 23:09 Uhr
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(1)

Eli Lilly (LLY): Befreiungsschlag lässt Trader-Herzen höherschlagen!

Startet jetzt die nächste Welle Richtung Allzeithoch?

Rückblick

Nach einer ausgeprägten Aufwärtsbewegung bis knapp an die Marke von 1.300 USD befand sich die Aktie von Eli Lilly in einer Konsolidierungsphase. Der Kurs hat sich nach dem Rücksetzer stabilisiert und ist gerade aus den Seitwärtsrange ausgebrochen.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 14.10.2026, Kürzel: LLY, Kurs: 1212.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Widerstand im Bereich von knapp 1.200 USD wurde überwunden und damit ein Kaufsignal ausgelöst. Für einen Einstieg wäre ein temporärer Rücksetzer ideal. Gelingt der nachhaltige Ausbruch, bildet der vorherige Höchststand bei knapp 1.300 USD als primäres Kursziel.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Absinken des Kurses unter das Ausbruchs-Niveau würde das bullische Ausbruchsszenario entkräften. Fällt die Aktie unter die GD's der Perioden 20/50, werden die Oktober- und September-Tiefs für die Bären als Zielbereiche freigeschalten.

Meinung

Eli Lilly gehört derzeit zu den wertvollsten Pharmaunternehmen der Welt. Die treibende Kraft dahinter ist der globale Boom im Markt für Abnehm- und Diabetesmedikamente (GLP-1-Rezeptor-Agonisten). Die beiden Präparate Mounjaro & Zepbound (Tirzepatid) erzielen rekordverdächtige Umsatzzuwächse im Kampf gegen Typ-2-Diabetes und Adipositas. Die Nachfrage übersteigt weltweit weiterhin das Angebot deutlich. Frische Zahlen will der Pharma-Gigant am 29. Oktober veröffentlichen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.04 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.62 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LLY hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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