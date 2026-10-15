Berlin - Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Luis Bobga, hat die Unterbrechung der Sondierungsgespräche über die Bildung eines Senats in Berlin durch Grüne und SPD mit der Linken kritisiert. "Mir fehlt jedes Verständnis für den gestrigen Schritt", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben).
"Wie will man das denn noch irgendwem erklären? Die Menschen in Berlin haben gerade Hoffnung auf ein bezahlbares Leben unter R2G - dafür müssten die Grünen und die SPD kämpfen", so Bobga. R2G ist die Abkürzung für eine Koalition aus Linken, Grünen und Sozialdemokraten.
Bobga fügte hinzu, man erwarte von den Berliner Grünen, dass die Verhandlungen schnellstmöglich wieder aufgenommen würden. Die Bundespartei wäre gut damit beraten, alle Kommentierungen zu unterlassen, die das nur noch schwerer machten, sagte der Sprecher der Grünen Jugend.
"Wie will man das denn noch irgendwem erklären? Die Menschen in Berlin haben gerade Hoffnung auf ein bezahlbares Leben unter R2G - dafür müssten die Grünen und die SPD kämpfen", so Bobga. R2G ist die Abkürzung für eine Koalition aus Linken, Grünen und Sozialdemokraten.
Bobga fügte hinzu, man erwarte von den Berliner Grünen, dass die Verhandlungen schnellstmöglich wieder aufgenommen würden. Die Bundespartei wäre gut damit beraten, alle Kommentierungen zu unterlassen, die das nur noch schwerer machten, sagte der Sprecher der Grünen Jugend.
© 2026 dts Nachrichtenagentur