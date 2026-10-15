DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Abschluss Anteilskaufvertrag über 100 % an Congo Management S.A.R.L.U. (COMAN) sowie Darlehensvertrag zur Finanzierung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

Rostra AG: Abschluss Anteilskaufvertrag über 100 % an Congo Management S.A.R.L.U. (COMAN) sowie Darlehensvertrag zur Finanzierung

Düsseldorf (pta000/14.10.2026/23:45 UTC+2)

Die Rostra AG gibt bekannt, dass sie am heutigen Tag einen Anteilskaufvertrag (Share Purchase Agreement) mit Emmanuelle Makasabu Massudi über den Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile (parts sociales) an der Congo Management S.A.R.L.U. ("COMAN"), einer nach dem Recht der Demokratischen Republik Kongo gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), abgeschlossen hat. Der Vollzug des Anteilskaufvertrags erfolgt unbedingt und unmittelbar im Anschluss an den heutigen Vertragsabschluss. COMAN hält ihrerseits 15 % des Grundkapitals an der Sicohydro S.A. ("Sicohydro"). Sicohydro ist alleinige Eigentümerin des 240-MW-Wasserkraftwerks Busanga in der Demokratischen Republik Kongo.

Der Kaufpreis beträgt bis zu USD 20.000.000 und ist in zwei Teilbeträgen zu entrichten: Ein Teilbetrag von USD 10.000.000 ist bei Vollzug der Transaktion fällig. Ein weiterer Teilbetrag von USD 10.000.000 wird erst fällig, wenn COMAN nach dem Vollzug erstmals Dividenden oder sonstige Ausschüttungen der Sicohydro von insgesamt mindestens USD 1.000.000 (netto nach Quellensteuern und sonstigen Abzügen) tatsächlich vereinnahmt hat; er ist innerhalb von 45 Tagen nach diesem Zeitpunkt zu zahlen. Tritt dieses Ereignis nicht bis zum 31. Dezember 2046 ein, entfällt die Verpflichtung zur Zahlung dieses zweiten Teilbetrags ersatzlos. Darüber hinaus ist bis längstens 31. Dezember 2046 eine jährliche dividendenabhängige Zahlung von bis zu USD 10.000.000 (abzüglich Quellensteuern und sonstiger Steuern oder Abzüge und Überweisungskosten) an die Verkäuferin vereinbart, die ausschließlich aus tatsächlich von Sicohydro erhaltenen Dividenden zu leisten ist.

Zur Finanzierung des Kaufpreises hat die Gesellschaft einen Darlehensvertrag mit der RH Investments Pte Ltd., Singapur, über bis zu USD 20.000.000 zu einem Zinssatz von 9 % p.a. und einer Laufzeit bis zum 31. Oktober 2031 abgeschlossen. Die Rostra AG ist berechtigt, die Laufzeit einmalig und ohne Zustimmung der Darlehensgeberin um fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2036 zu verlängern. Soweit am Ende der Laufzeit noch Darlehensverbindlichkeiten ausstehen, ist die Rostra AG berechtigt, ihre Beteiligung an der COMAN anstelle einer Rückzahlung auf die Darlehensgeberin zu übertragen, womit sämtliche noch offenen Forderungen aus dem Darlehensvertrag erlöschen. Die RH Investments Pte Ltd. wird von Timothy Nuy kontrolliert, der zugleich mittelbarer Großaktionär und Mitglied des Aufsichtsrats der Rostra AG ist.

Rostra AG Der Vorstand

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Aussender: Rostra AG Fritz-Vomfelde-Straße 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg Tel.: +49 211 53883434 E-Mail: info@rostra.ag Website: rostra.ag ISIN(s): DE000A3MQRK6 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

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October 14, 2026 17:45 ET (21:45 GMT)