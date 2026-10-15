DJ PTA-RPT: Rostra AG: Geschäft mit nahestehenden Personen gemäß § 111a AktG

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß -- 111c Abs. 2 AktG

Rostra AG: Geschäft mit nahestehenden Personen gemäß -- 111a AktG

Düsseldorf (pta000/14.10.2026/23:50 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Rostra AG hat am 08. Oktober 2026 dem Abschluss eines Darlehensvertrages zwischen der RH Investments Pte Ltd. mit Sitz in Singapur, als Darlehensgeberin und der Rostra AG als Darlehensnehmerin gemäß -- 111b Abs. 1 AktG zugestimmt. Mit Darlehensvertrag vom 14.Oktober 2026 hat die RH Investments Pte Ltd. der Rostra AG ein Darlehen in Höhe von bis zu USD 20 Mio. gewährt. Das Darlehen wird mit 9,0 % p.a. verzinst. Die Laufzeit endet am 31. Oktober 2031; die Rostra AG ist berechtigt, sie einmalig und ohne Zustimmung der Darlehensgeberin um fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2036 zu verlängern. Die Rückzahlung und die Zinszahlung erfolgen ausschließlich aus den Erlösen, die der Rostra AG aus ihrer direkten oder indirekten Beteiligung an der Congo Management S.A.R.L.U. zufließen; fließen keine solchen Erlöse zu, werden keine Zahlungen fällig. Daneben ist eine vorzeitige Rückzahlung der Rostra AG aus sonstigen Mitteln zulässig. Soweit am Ende der Laufzeit noch Darlehensverbindlichkeiten ausstehen, ist die Rostra AG berechtigt, ihre Beteiligung an der Congo Management S.A.R.L.U. anstelle einer Rückzahlung auf die Darlehensgeberin zu übertragen, womit sämtliche noch offenen Forderungen aus dem Darlehensvertrag erlöschen; die Ausübung ist der Darlehensgeberin zehn Bankarbeitstage vor dem Laufzeitende anzuzeigen. Der Darlehensvertrag unterliegt dem Recht von Singapur.

Beherrschender Gesellschafter der RH Investments Pte Ltd. ist Herr Timothy Nuy, zugleich Mitglied des Aufsichtsrats der Rostra AG. Somit ist RH Investments Pte Ltd. eine nahestehende Person im Sinne des -- 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

Rostra AG Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Rostra AG Fritz-Vomfelde-Straße 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg Tel.: +49 211 53883434 E-Mail: info@rostra.ag Website: rostra.ag ISIN(s): DE000A3MQRK6 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

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October 14, 2026 17:50 ET (21:50 GMT)