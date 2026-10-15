Die Almonty-Verbindung: Kanadas vergessene Wolfram-Entdeckung mit Sangdong-Potenzial?

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Wenn Sie den Wolframsektor in den vergangenen Jahren verfolgt haben, ist Ihnen ein Name mit großer Wahrscheinlichkeit bekannt: Almonty Industries.

Allegiance Resources Corp. | CSE: ALLG | WKN: A42NU1 | ISIN: CA0174101018

Dieser Artikel wird im Auftrag von Allegiance Resources Corp. veröffentlicht.



Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Für deutschsprachige Anleger entwickelte sich Almonty zu einer der großen Erfolgsgeschichten des Booms bei kritischen Rohstoffen. Eine Aktie, die einst bei rund 1 CAD notierte, legte einen außergewöhnlichen Lauf in Richtung 33 CAD hin - ein Anstieg um mehr als das 30-Fache, der aus einem vergleichsweise wenig beachteten Wolframunternehmen einen der größten Börsengewinner machte.



Im Zentrum dieser Geschichte steht Sangdong, die gewaltige Wolfram-Lagerstätte in Südkorea.

Und genau hier kommt Allegiance Resources ins Spiel

Allegiance Resources Corp. (CSE: ALLG | ISIN: CA0174101018 | WKN: A42NU1 | Frankfurt: BG5) hat sich per definitiver Vereinbarung den Zugriff auf Five T's, Thanksgiving und Rio Grande gesichert. Vorbehaltlich des Transaktionsabschlusses kontrolliert Allegiance damit ausgerechnet jenes kanadische Wolframprojekt, dessen geologisches Umfeld bereits 1986 ausdrücklich mit Almontys heutiger Flaggschiff-Lagerstätte Sangdong verglichen wurde.

Das ist der Hook: Während Sangdong Almonty zum Börsenstar machte, steht Allegiance bei Five T's noch ganz am Anfang der Wertschöpfungskette - mit fünf bekannten Wolframvorkommen entlang von rund zehn Kilometern, einer an der Oberfläche über etwa 420 Meter kartierten Ice-Zone mit 3 bis 20 Metern Breite, einem bei EX 11 über 762 Meter verfolgten Skarnband und 18 von 18 historischen Boden- und Bachsedimentproben, die mit 95 bis 1.600 ppm Wolfram anomal waren.

Thanksgiving liefert dazu die hochgradige Munition: Bohrloch T-81-1 ergab 1981 historische 3,01% WO3 über 3,54 Meter, einschließlich 4,74% über 2,03 Meter und 10,46% über 0,51 Meter. T-81-2 traf 4,27% WO3 über 1,52 Meter, einschließlich 9,08% über 0,51 Meter. Ausgewählte Oberflächenproben lieferten bis zu 16,2% WO3, eine weitere Charakterprobe 14,9% WO3; Handgräben legten rund 25 Meter scheelitführenden Skarn frei. Und obwohl Highway 23 direkt am Projekt vorbeiführt, wurde dort seit 1981 keine weitere Diamant- oder Schlagbohrung dokumentiert.

Rio Grande rundet das Paket ab: Vier historische Scheelit-Floatproben von Denison Mines ergaben 0,54% bis 9,14% WO3. Denison hielt Häufigkeit und Gehalt des Floatmaterials bereits damals für ausreichend, um eine bedeutende Quelle zu vermuten - doch die interpretierte Quelle wurde nie beprobt.

Für Anleger ist das die eigentliche Spekulation: Allegiance steht nicht vor einem fertig definierten Sangdong 2.0. Das Unternehmen erhält vielmehr die Chance, ein jahrzehntelang vernachlässigtes Wolframpaket mit historischen Hochgradtreffern, kilometerlangen Zielgebieten und einer dokumentierten geologischen Parallele zu Sangdong erstmals mit moderner Exploration systematisch zu testen.

Wichtiger Hinweis: Der Erwerb ist noch nicht vollzogen und unterliegt der Genehmigung der Canadian Securities Exchange sowie weiteren üblichen Abschlussbedingungen. Die genannten Ergebnisse sind historisch, wurden hier nicht unabhängig verifiziert und belegen weder eine aktuelle Ressource noch wirtschaftliche Abbaubarkeit. Sangdong und Mittersill sind konzeptionelle Vergleichslagerstätten und nicht zwingend ein Hinweis auf die Mineralisierung bei Five T's.

Doch was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass ein kanadischer Geologe bereits vor fast 40 Jahren in British Columbia eine Wolfram-Entdeckung machte und deren geologische Merkmale ausdrücklich mit Sangdong verglich?

Genau darauf sind wir gestoßen.

In einem geologischen Bewertungsbericht vom Januar 1986 verbirgt sich ein faszinierendes Stück kanadischer Bergbaugeschichte: eine 420 Meter lange wolframführende Zone, historische Gesteinsproben mit Gehalten von bis zu 1,54% WO3 sowie ein geologischer Vergleich mit zwei der bekanntesten Wolfram-Lagerstätten der Welt - Sangdong in Südkorea und Mittersill in Österreich.

Der Bericht empfahl sogar, die aussichtsreiche geologische Formation über eine Streichlänge von mindestens fünf Kilometern zu erkunden.

Natürlich behaupten wir nicht, dass dieses kanadische Vorkommen ein zweites Sangdong ist. Um das festzustellen, wären umfangreiche Bohrungen und geologische Untersuchungen erforderlich.

Doch bedenken Sie: Lange bevor Almonty unter deutschen Rohstoffanlegern zu einem bekannten Namen wurde, zogen Geologen bereits Parallelen zwischen diesem weitgehend unerforschten kanadischen Wolframsystem und genau jener Lagerstätte, die Almonty später auf die Landkarte bringen sollte.

Und da Wolfram zu einem der strategisch wichtigsten Metalle der westlichen Welt aufsteigt, verdient diese nahezu vergessene kanadische Entdeckung unserer Ansicht nach einen deutlich genaueren Blick.

Darum geht es.

Sangdong liegt in Südkorea, wird von Almonty Industries entwickelt und gilt als eine der bedeutendsten Wolfram-Lagerstätten der Welt. Es handelt sich um genau jene Art groß dimensionierter, strategisch wichtiger Rohstofflagerstätte, deren Erschließung westliche Regierungen und Industriekunden zunehmend außerhalb der von China dominierten Wolfram-Lieferkette sehen wollen.

Doch in den historischen geologischen Archiven von British Columbia verbirgt sich ein durchaus bemerkenswertes Dokument.

Im Januar 1986 reichte der Ingenieur C. Graf den geologischen Bewertungsbericht Nr. 14.749 zu den Wolfram-Claims Cass 2 und Cass 3 ein, die rund 34 Kilometer östlich von Revelstoke in British Columbia liegen.

Der Bericht beschrieb eine weit verbreitete Scheelit-Mineralisierung, eine kartierte, 420 Meter lange wolframführende Zone, einzelne Gesteinsanalysen mit Gehalten von bis zu 1,54% Wolframtrioxid (WO3) sowie ein geologisches Umfeld, das der Autor ausdrücklich mit den bekannten Wolfram-Lagerstätten Sangdong in Korea und Mittersill in Österreich verglich.

Gerade dieser letzte Punkt verdient Aufmerksamkeit.

Dabei handelte es sich nicht um einen modernen Werbevergleich, der eigens zur Gewinnung von Anlegern konstruiert wurde. Es war eine geologische Interpretation, die vor vier Jahrzehnten festgehalten wurde - zu einer Zeit, als der Wolframmarkt noch völlig anders aussah.

Und sie wirft eine spannende Frage auf.

Könnte ein übersehenes Wolframsystem in British Columbia Teil eines wesentlich größeren mineralisierten Bezirks sein, der nie systematisch genug erkundet wurde, um sein wahres Potenzial zu bestimmen?

Die historische Entdeckung: Union Carbide war zuerst vor Ort

Die Geschichte des Cass-Wolframprojekts beginnt bereits im Jahr 1971.

In jenem Jahr ging die Union Carbide Exploration Company starken geochemischen Wolframanomalien entlang des Entwässerungsgebiets von Albert Creek östlich von Revelstoke nach.

Das Explorationsteam entdeckte fein verteilten Scheelit in Quarzit sowie zahlreiche kleinere wolframführende Vorkommen in Quarzgängen und im umgebenden Gestein.

Scheelit ist eines der wichtigsten Minerale, aus denen Wolfram gewonnen wird.

Die Entdeckung war bedeutsam genug, um geologisch kartiert zu werden, doch das Explorationsprogramm blieb bemerkenswert begrenzt. Nach Angaben der späteren historischen Bewertung verbrachte Union Carbide 1971 lediglich rund fünf Tage mit der Kartierung des Hauptvorkommens, führte kaum oder gar keine systematischen Gesteins- oder Bodenprobenahmen durch und gab die Claims 1972 auf.

Das Gebiet wurde später als Cass-Claims neu abgesteckt.

Im August 1985 kehrte der Ingenieur C. Graf zurück, um das Gebiet zu untersuchen. Dabei führte er Prospektionsarbeiten durch und entnahm Gesteins-, Boden- und Bachsedimentproben.

Die Ergebnisse lieferten ein klareres Bild dessen, was Union Carbide entdeckt hatte.

Neun Gesteinsproben ergaben im Durchschnitt rund 0,38% WO3, wobei die Einzelanalysen zwischen 0,03% und 1,54% WO3 lagen.

Noch wichtiger ist, dass die Mineralisierung nicht auf einen einzelnen, isolierten Quarzgang beschränkt war.

Der Bericht beschrieb mehrere scheelitführende Zonen, darunter eine bedeutende mineralisierte Struktur, die sich über Hunderte Meter erstreckte.

Und das geologische Umfeld deutete auf die Möglichkeit eines erheblich größeren Systems hin.

Eine 420 Meter lange Wolframzone - und Potenzial darüber hinaus

Eine der überzeugendsten Erkenntnisse findet sich im Abschnitt zur wirtschaftlichen Geologie der Bewertung von 1986.

Die größte bekannte scheelitführende Zone wurde über eine Streichlänge von etwa 420 Metern kartiert; ihre gemeldete Breite reicht von 3 bis 20 Metern.

Sieben historische Gesteinsproben aus dieser Zone ergaben Gehalte zwischen 0,03% und 0,64% WO3, bei einem Durchschnitt von etwa 0,20% WO3.

Eine separate mineralisierte Zone nahe der östlichen Claim-Grenze lieferte mit 1,54% WO3 den höchsten gemeldeten Analysewert.

Dabei handelt es sich um historische Gesteinsproben, nicht um kontinuierliche Schlitzproben oder Bohrabschnitte. Sie erlauben keine Aussage über einen repräsentativen Gehalt der gesamten Lagerstätte.

Dennoch bietet die Kombination aus Wolframgehalten, kartierten Ausmaßen und mehreren mineralisierten Vorkommen einen konkreten Ausgangspunkt für moderne Explorationsarbeiten.

Der Autor beschrieb außerdem ein etwa 300 mal 500 Meter großes Gebiet mit anomaler Wolfram- und Fluor-Geochemie.

In 18 Boden- und Bachsedimentproben lagen die Wolframkonzentrationen zwischen 95 und 1.600 Teilen pro Million, bei einem Durchschnitt von etwa 500 ppm.

Das ist ein beträchtliches geochemisches Signal für ein Projektgebiet, auf dem nur sehr begrenzte Detailexploration stattgefunden hatte.

Dabei ist eine wichtige Einschränkung zu beachten: Durch Gletscherbewegungen wurde wolframführendes Material im gesamten Entwässerungsgebiet verteilt. Daher muss nicht jede Oberflächenanomalie zwangsläufig einer direkt darunterliegenden Mineralisierung entsprechen.

Doch genau diese Unsicherheit macht eine systematische moderne Exploration so wichtig.

Das historische Programm identifizierte ein mineralisiertes System. Dessen vollständige Ausdehnung wurde jedoch nicht bestimmt.

Der Sangdong-Vergleich: Warum die Geologie entscheidend ist

Damit kommen wir zum interessantesten Teil des historischen Berichts.

Bei der Erörterung der regionalen Geologie zog der Autor die Möglichkeit in Betracht, dass die Wolframmineralisierung bei Cass einen stratiformen, möglicherweise syngenetischen Ursprung hat.

Vereinfacht gesagt könnte ein Teil des wolframführenden Materials an bestimmte Sedimentgesteinsschichten gebunden sein, statt ausschließlich in isolierten, jüngeren Gängen vorzukommen.

Die Bewertung hielt fest, dass vergleichbare stratiform gebundene Wolfram-Lagerstätten in Gesteinen ähnlichen Alters und geologischen Charakters in Korea, China und Österreich vorkommen.

Zwei Beispiele wurden ausdrücklich genannt: Sangdong und Mittersill.

In den Schlussfolgerungen ging der Autor noch weiter und deutete an, dass in den unterpaläozoischen Gesteinen der Hamill-Lardeau-Gruppe im Kootenay Arc von British Columbia möglicherweise ein großräumiger Wolframbezirk vorkommen könnte.

Das ist eine bemerkenswerte geologische These.

Sangdong ist nicht nur ein hochgradiges Wolframvorkommen. Es handelt sich um eine bedeutende Lagerstätte mit einer langen Entwicklungsgeschichte und umfangreicher geologischer Erforschung.

Mittersill in Österreich ist eine weitere bedeutende scheelitführende Wolfram-Lagerstätte in einem alpinen geologischen Umfeld.

Die Bedeutung dieser Vergleiche liegt nicht darin, dass für Cass bereits eine vergleichbare Tonnage oder vergleichbare Gehalte nachgewiesen worden wären.

Das ist nicht der Fall.

Relevant ist vielmehr, dass der Verfasser des historischen Berichts einen möglicherweise vergleichbaren Typ der Wolframmineralisierung in einem geologischen Umfeld erkannte, das ein größeres System beherbergen könnte.

Für ein Explorationsprojekt in einem frühen Stadium ist dieser Unterschied von Bedeutung.

Ein geologisches Analogon liefert ein Modell, das überprüft werden kann. Es weist jedoch keine Ressource nach.

Und in einem Rohstoffsektor, in dem die Entwicklung bedeutender Neuentdeckungen Jahre oder Jahrzehnte dauern kann, hilft ein belastbares geologisches Modell bei der Entscheidung, wo Explorationsmittel am sinnvollsten eingesetzt werden.

Fünf Kilometer geologisches Potenzial

Die Bewertung von 1986 empfahl nicht, lediglich zur bekannten 420-Meter-Zone zurückzukehren und einige weitere Proben zu entnehmen.

Die Empfehlungen waren deutlich umfassender.

Der Autor schlug vor, die quarzitische Wirtsformation ausgehend von den ursprünglichen Cass-Claims über eine Streichlänge von mindestens fünf Kilometern prospektiv zu untersuchen und zu bewerten.

Warum?

Weil sich die Wirtsgesteinseinheiten über Kilometer nach Norden und Süden fortsetzen und der Bericht Wolframvorkommen sowie anomale geochemische Werte im gesamten größeren Entwässerungsgebiet von Albert Creek dokumentierte.

Damit sind keine fünf Kilometer durchgehender Wolframmineralisierung nachgewiesen.

Es deutet jedoch eher auf ein Explorationskonzept im Bezirksmaßstab als auf ein isoliertes Vorkommen hin.

Der Bericht beschrieb außerdem den Battle Range Batholith, einen großen granitischen Intrusivkomplex mit einer Fläche von rund 300 Quadratkilometern, und erörterte nahe gelegene Wolfram-, Molybdän- und Zinnvorkommen.

Der Autor erwog, ob spezialisierte granitische Intrusionen zur Wolframmineralisierung beigetragen haben könnten.

Daraus ergeben sich zwei potenziell wichtige geologische Fragen.

Erstens: Setzt sich die stratiforme Scheelitmineralisierung entlang günstiger Quarzithorizonte über die ursprünglichen Vorkommen hinaus fort?

Zweitens: Könnten intrusionsbezogene Prozesse die Wolframkonzentrationen lokal angereichert und dadurch höhergradige Zonen innerhalb eines größeren mineralisierten Systems geschaffen haben?

Keine der beiden Fragen wurde durch die historischen Arbeiten geklärt.

Beide könnten durch moderne geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen, mineralogische Studien, systematische Schlitzproben und schließlich Bohrungen beantwortet werden.

Für Anleger besteht die Chance nicht darin, die Antworten vorwegzunehmen.

Sie liegt vielmehr darin, zu erkennen, wie viel von der geologischen Geschichte noch ungeprüft ist.

Wolfram ist längst kein Nischenmetall mehr

Warum ist ein Bericht aus British Columbia von 1986 heute wieder relevant? Weil Wolfram für Schneidwerkzeuge, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, moderne Fertigung und Verteidigung unverzichtbar ist. Das Metall hält extremer Hitze, hohem Druck und starkem Verschleiß stand.

China dominiert seit Langem Förderung und Verarbeitung. Damit bleiben westliche Lieferketten anfällig für geopolitische Spannungen und Handelskonflikte. Genau deshalb rücken große Projekte wie Sangdong - und glaubwürdige Frühphasenprojekte in stabilen Bergbauregionen - stärker in den Fokus.

Nicht jedes historische Vorkommen wird zur Mine. Doch jede belastbare Alternative außerhalb der dominierenden Lieferkette gewinnt strategisch an Bedeutung.

Eine kanadische Wolfram-Story, die lange übersehen wurde

British Columbia verfügt über Bergbauerfahrung, Fachkräfte und großes Rohstoffpotenzial. Viele historische Projekte wurden jedoch bei niedrigeren Rohstoffpreisen und mit deutlich einfacherer Technik untersucht.

Cass ist ein typisches Beispiel: Union Carbide entdeckte die Mineralisierung 1971. Die Arbeiten von 1985 bestätigten Wolframgehalte und kartierten mehrere Zonen. Der Bericht von 1986 empfahl systematische Probenahmen, Schürfgräben und - bei überzeugenden Ergebnissen - Diamantbohrungen.

Klar ist aber auch: Es gibt weder eine moderne Ressourcenschätzung noch Reserven, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Beleg dafür, dass Cass mit Sangdong gleichzusetzen wäre. Dokumentiert sind jedoch wolframführendes Gestein, eine 420 Meter lange mineralisierte Zone und ein geologisches Modell mit anerkannten Vergleichslagerstätten. Das ist eine solide Basis für neue Exploration.

Was moderne Exploration zeigen könnte

Der nächste Schritt ist klar: historische Fundstellen exakt lokalisieren, alte Analysewerte überprüfen und die mineralisierten Horizonte neu kartieren. Systematische Schlitzproben über die 420-Meter-Zone könnten erstmals belastbar zeigen, wie sich die Wolframgehalte über definierte Breiten verteilen.

Danach müsste geprüft werden, ob sich die Mineralisierung entlang des Quarzitzugs fortsetzt. Mineralogische und metallurgische Tests würden zeigen, wie gut sich das Wolfram gewinnen und verarbeiten lässt. Erst Bohrungen können schließlich Kontinuität, Mächtigkeit und Gehalt im Untergrund bestätigen.

Der Sangdong-Vergleich liefert dafür eine prüfbare Arbeitshypothese - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bestätigen künftige Arbeiten durchgängige wolframführende Horizonte über größere Distanzen, gewinnt die These eines Systems im Bezirksmaßstab an Gewicht. Fallen die Ergebnisse schwach aus, muss das Modell verworfen oder angepasst werden. Genau darum geht es bei Exploration.

Das große Bild: vom historischen Fund zur strategischen Explorationschance

Bei Junior-Minenwerten richtet sich der Blick meist auf den neuesten Bohrtreffer. Cass zeigt, warum sich auch alte Akten lohnen: Entdeckung durch einen Industriekonzern, eine kartierte 420-Meter-Scheelit-Zone, historische Spitzenwerte von 1,54% WO3, großflächige geochemische Anomalien und aussichtsreiche Gesteinseinheiten über mehrere Kilometer.

Besonders brisant ist der historische Vergleich mit Sangdong und Mittersill. Er garantiert keine große Entdeckung, liefert aber ein starkes Argument für eine moderne Neuprüfung.

Der Unterschied bleibt entscheidend: Sangdong ist das Ergebnis jahrelanger geologischer Definition, Planung, Finanzierung und Entwicklung. Cass ist bislang eine frühe Explorationschance. Doch jede große Lagerstätte beginnt mit geologischen Hinweisen, denen jemand konsequent nachgeht.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Cass ein zweites Sangdong ist. Sie lautet: Wie viel Wolfram steckt tatsächlich in einem System, das schon vor fast 40 Jahren mit Sangdong verglichen wurde - lange bevor Wolfram zum strategischen Schlüsselmetall des Westens wurde?

Für ein historisches Projekt mit bislang begrenzter systematischer Exploration ist das eine Frage, die beantwortet werden sollte.

Quellen

C. Graf, P.Eng. (Januar 1986), Prospecting/Geological Assessment Report on the Cass 2,3 Claims Tungsten Prospect, Geological Assessment Report Nr. 14.749, British Columbia. Primärquelle für historische Proben, Geologie und Vergleiche zu Cass. Union Carbide Exploration Company, historische Exploration der Ice-Claims 1971-1972, zusammengefasst in Assessment Report Nr. 14.749. Geological Survey of Canada, regionale geologische Kartierung der Gebiete Rogers Pass und Lardeau, zitiert in Assessment Report Nr. 14.749. Almonty Industries, Unternehmensinformationen zur Sangdong-Wolframmine. Verwendet für den allgemeinen Projektkontext; aktuelle Produktions- oder Ressourcenzahlen wurden für diesen Artikel nicht unabhängig verifiziert. https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/14749.pdf/

Hinweis: Dieser Artikel behandelt historische Explorationsergebnisse. Die historischen Proben wurden für diesen Artikel nicht unabhängig verifiziert und dürfen weder als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve noch als Nachweis wirtschaftlicher Abbaubarkeit verstanden werden. Geologische Vergleiche mit anderen Lagerstätten sind konzeptionell und bedeuten keine Gleichwertigkeit bei Mineralisierung oder Entwicklungspotenzial. Das Material dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zur Five-T's-Liegenschaft wurden von Allegiance Resources Corp. bereits in der Pressemitteilung vom 12. Oktober 2026 veröffentlicht. Dort finden sich auch Angaben zur qualifizierten Person, zur Prüfung historischer Daten und zur technischen Offenlegung. Allegiance Resources Corp. hat dem Erwerb der Liegenschaften Five T's, Thanksgiving und Rio Grande zugestimmt; die Transaktion ist jedoch noch nicht abgeschlossen und steht weiterhin unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen.

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