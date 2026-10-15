Kiew/Washington - Die Ukraine erhält zur Abwehr der 2022 gestarteten grossangelegten russischen Invasion von ihren westlichen Verbündeten Waffen, Geld und auch Aufklärungsdaten. Der erfolgreiche Einsatz des US-amerikanischen Satelliteninternets von Starlink durch die ukrainische Armee verhalf dem Dienst zu seinem weltweiten Durchbruch. Doch seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im vorigen Jahr fliessen weniger Geld und weniger Waffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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