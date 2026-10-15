Verona/Bonn - Epic Systems in Verona im US-Bundesstaat Wisconsin heizt und kühlt die 40 Gebäude an seinem Stammsitz weitgehend mit der Abwärme aus seinem Rechenzentrum, das eine Leistungsaufnahme von 3,5 Megawatt hat. Dazu hat das Unternehmen, das Software für den Gesundheitssektor produziert, 6.100 Bohrungen auf seinem Geländer niedergebracht, die in Tiefen von 90 bis 240 Metern reichen. Daraus wird im Winter Wärme gefördert und mit Wärmepumpen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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