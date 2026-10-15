Alle paar Jahre wieder startet die Diskussion und die Emotionen erreichen ihren Siedepunkt: Die Frage nach einem Importverbot von geschächtetem Fleisch, das als Halal oder Koscher gilt, spaltet Tierschutzszene und Gesellschaft. Losgetreten wurde die hitzige Debatte, ob der Import von Halal- und Koscher-Fleisch, das geschächtet wurde, von einem Vorstoss der SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel, der ein Importverbot verlangt. Schächten ohne Betäubung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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