EQS-Ad-hoc: JES.GREEN Invest GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
JES.GREEN Invest GmbH ruft zur Abstimmung ohne Versammlung für Anleihe 2021/2026 auf, um u. a. über eine Verlängerung der Anleihe-Laufzeit und Teiltilgung zu modifizierten Bedingungen zu beschließen
Die Beschlussvorschläge beinhalten (i) die Anhebung der Verzinsung auf 6,00 % p.a. ab dem 15. Oktober 2026, (ii) die Verlängerung der Laufzeit der Schuldverschreibung um fünf Jahre bis zum 15. Oktober 2031, (iii) die Berechtigung der Emittentin zur Vornahme von jährlichen Teiltilgungen über die prolongierte Laufzeit, (iv) den Verzicht hinsichtlich der Ausübung bestimmter Kündigungsrechte sowie (v) die Anpassung der Transparenzverpflichtung im Hinblick auf die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 nebst dem Verzicht zur Zahlung des angepassten Zinssatzes.
Die am 15. Oktober 2026 fälligen Zinsen von 5,00 % sind nicht Gegentand der Beschlussvorschläge. Die vollständige Aufforderung zur Stimmabgabe wird (lediglich als deutsche Sprachfassung) voraussichtlich ab dem 15. Oktober 2026 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft unter https://jes-green.de/ir/ abrufbar sein.
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|EQS News ID:
|2416026
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2416026 15.10.2026 CET/CEST