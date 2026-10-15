Zürich - Künstliche Intelligenz (KI) ist beim Einkaufen in der Schweiz weit verbreitet. Laut einer Umfrage des Kreditkartenunternehmens Visa haben bereits 70 Prozent der Befragten KI-Programme zur Vorbereitung von Einkäufen eingesetzt. Von diesen Personen gab knapp die Hälfte an, dass KI ihre Kaufentscheidungen stark beeinflusse, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Studie hervorgeht. Genau das von der KI empfohlene Produkt hat allerdings nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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