Die Rocket-Lab-Aktie ist am Mittwoch um -7,85% auf 59,18 US$ eingebrochen. Damit testet der Kurs die Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wird das Muster nachhaltig aktiviert, droht eine erhebliche Ausweitung der Korrektur. Besonders brisant: Das technische Kursziel bei 22,69 US$ fällt nahezu mit einem wichtigen Fibonacci-Retracement zusammen. Chartanalyse zur Rocket-Lab-Aktie Der Kurs der Rocket-Lab-Aktie ist unter die Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de