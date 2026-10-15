Der Handelstag am 15. Oktober 2026 startet mit Gegenwind aus Übersee. Die US-Verbraucherpreise lagen im September um 3,7 Prozent über dem Vorjahr und damit höher als erwartet. Prompt flammte die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der Fed auf, und der technologielastige Nasdaq gab gestern fast zwei Prozent nach. In Asien setzte sich der Ausverkauf bei KI- und Chipwerten fort, der koreanische Kospi brach um rund sieben Prozent ein. Der Dax dürfte etwas schwächer eröffnen. Dabei liefern ausgerechnet die Chipschwergewichte TSMC (ISIN: US8740391003) und ASML (ISIN: NL0010273215) starke Zahlen. Dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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