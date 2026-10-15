Peschawar - In Peschawar im Norden Pakistans sind am Donnerstag mindestens 21 Kinder und eine Lehrerin ums Leben gekommen, als das Dach einer Privatschule einstürzte. Das teilten die örtlichen Behörden mit. Zudem seien 20 Kinder bei dem Einsturz verletzt worden.
Laut Polizei wurden insgesamt sogar über 40 Personen bei dem Einsturz verletzt. Rettungskräfte hatten zuvor gemeldet, dass mehrere Kinder unter den Trümmern eingeschlossen waren. Die Rettungsarbeiten dauerten zunächst noch an, während das Gelände nach weiteren Opfern durchsucht wurde. Die Hintergründe für das Unglück waren zunächst noch unklar.
Premierminister Shehbaz Sharif äußerte sich in einer ersten Stellungnahme erschüttert. Er forderte die Behörden auf, die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zu beschleunigen.
Laut Polizei wurden insgesamt sogar über 40 Personen bei dem Einsturz verletzt. Rettungskräfte hatten zuvor gemeldet, dass mehrere Kinder unter den Trümmern eingeschlossen waren. Die Rettungsarbeiten dauerten zunächst noch an, während das Gelände nach weiteren Opfern durchsucht wurde. Die Hintergründe für das Unglück waren zunächst noch unklar.
Premierminister Shehbaz Sharif äußerte sich in einer ersten Stellungnahme erschüttert. Er forderte die Behörden auf, die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zu beschleunigen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur