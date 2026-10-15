Experten haben die grössten Risiken für die Menschheit bis zum Ende des Jahrhunderts identifiziert. Als Grundlage ihrer Berechnungen wählten sie die verlorenen Lebensjahre. Zwei der Szenarien sind apokalyptisch. Was hält die Menschheit in den nächsten 75 Jahren in Atem? Ein Atomkrieg, eine durch künstliche Intelligenz gezüchtete Biowaffe, der Klimawandel - oder doch Bluthochdruck, Alkohol und Übergewicht? Damit beschäftigte sich ein grossßangelegter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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