Die Lanxess-Aktie findet aus ihrem Abwärtstrend bislang keinen Ausweg. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 12,50 €. Gegenüber dem Hoch im März bei rund 19 € entspricht das einem Kursverlust von etwa einem Drittel. Damit bewegt sich die Aktie wieder auf einem Kursniveau, das zuletzt 2009 erreicht wurde. Angesichts dieses deutlichen Rückgangs stellt sich die Frage: Welche Faktoren könnten eine Trendwende auslösen, und lohnt sich jetzt bereits ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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