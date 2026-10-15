Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming, wächst jedoch langsamer als erhofft. Mit dem Duo aus Paramount und Warner entsteht zudem ein starker Rivale. Jetzt gibt es Jobabbau. Der Videostreaming-Marktführer Netflix reagiert auf ein langsameres Wachstum seines Geschäfts mit einem deutlichen Stellenabbau. Die Co-Chefs Greg Peters und Ted Sarandos kündigten in einer E-Mail an die Mitarbeiter die Streichung von rund sechs Prozent der Arbeitsplätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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