Wenn die Risikobereitschaft schwindet, trifft es die kleineren Werte zuerst. Das zeigte sich gestern an der Wall Street, wo die Quantenwerte geschlossen auf Talfahrt gingen. IonQ verlor nach einer Kapitalerhöhung über 2 Milliarden Dollar 9,5 Prozent, D-Wave, Quantinuum und Rigetti gaben ähnlich stark nach. Dabei haben die neuen Investoren für die IonQ-Aktien sogar einen Aufschlag auf den Börsenkurs gezahlt. Wie Carsten Müller diese Konstellation bewertet und ob sich an seiner Einschätzung des Sektors etwas ändert, erfahren Sie im heutigen Kursgespräch. Auch hierzulande gab es in der zweiten Reihe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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