Zürich - Am Schweizer Immobilienmarkt ist bei den Angebotsmieten derzeit kein klarer Trend auszumachen. Im dritten Quartal ist der Preisanstieg zum Vorquartal sogar ins Stocken geraten, besonders in der Innerschweiz. Auf Jahressicht bleibt aber ein klarer Anstieg. Im September stieg der Homegate-Mietindex zum Vormonat leicht um 0,2 Prozent auf 133,9 Punkte, wie das Onlineportal Homegate am Donnerstag mitteilte. Im gesamten dritten Quartal gingen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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