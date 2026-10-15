Neuenburg - Die Produzenten- und Importpreise sind in der Schweiz im September zum Vormonat weiter gestiegen. Ein wesentlicher Grund für das Plus waren erneut höhere Öl- und Gaspreise - aber nicht nur. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) stieg im Vergleich zum August um 0,3 Prozent auf 100,7 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Dabei legten der Produzentenpreisindex um 0,1 Prozent und der Importpreisindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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