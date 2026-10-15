Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt lässt auch am Donnerstag - und damit den fünften Handelstag in Folge - seine defensiven Muskeln spielen. Entsprechend zieht der Leitindex SMI weiter an, während an den internationalen Börsenplätzen die negativen Vorzeichen überwiegen. Dort lasten die überraschend hohen US-Inflationszahlen vom Vortag vor allem auf den konjunktursensiblen Branchen. Im Tagesverlauf stehen mit den US-Produzentenpreisen dann weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab