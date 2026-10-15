Zürich - Die Procimmo Real Estate SICAV gibt den Abschluss einer langfristigen Partnerschaft mit der Siemens Schweiz AG bekannt. Diese umfasst den Erwerb eines bedeutenden Industrie- und Bürostandorts in der Stadt Zürich sowie die Entwicklung und den Bau des neuen Hauptsitzes der Siemens Schweiz AG. Die Liegenschaft im Zürcher Stadtquartier Albisrieden umfasst eine Grundstücksfläche von 30'500 m² und rund 35'900 m² vermietbare Fläche. Die Transaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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