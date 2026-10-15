München (ots) -- Donnerstag, 15. Oktober 2026: "Die nackte Kanone" (20:15 Uhr)- Freitag, 16. Oktober 2026: "Die Unfassbaren 2 - Now You See Me" (20:15 Uhr)- Am Wochenende: "Twister" und "Absolution", jeweils um 20:15 UhrDie Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI bieten in dieser Woche eine Mischung aus Kultkomödie, Magier-Thriller, Naturkatastrophen-Action und Gangster-Drama. Am Donnerstag sorgt Leslie Nielsen als Lieutenant Frank Drebin in der Kulttrilogie "Die nackte Kanone" für Chaos. Am Freitag wird die Fortsetzung von "Die Unfassbaren 2 - Now You See Me" ausgestrahlt, gefolgt von "Watchmen - Die Wächter". Am Wochenende stehen zwei Tornado-Filme sowie Liam Neeson als alternder Gangster in "Absolution" auf dem Programm.Donnerstag, 15. Oktober 2026Der Donnerstagabend wird Kult: RTLZWEI zeigt alle drei Teile der erfolgreichen Komödienreihe "Die nackte Kanone" hintereinander. Den Auftakt macht "Die nackte Kanone" (20:15 Uhr), gefolgt von "Die nackte Kanone 2 1/2" (22:00 Uhr) und "Die nackte Kanone 33 1/3" (23:35 Uhr). In der Rolle des chaotischen Lieutenant Frank Drebin sorgt Leslie Nielsen mit seinen ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden für reichlich Durcheinander, Slapstick und Persiflagen.Freitag, 16. Oktober 2026Eine Woche nach Ausstrahlung des ersten Teils startet RTLZWEI mit der Fortsetzung "Die Unfassbaren 2 - Now You See Me" (20:15 Uhr) in den Freitagabend. Die Magiergruppe kehrt mit einem neuen Mitglied und einem gefährlichen Auftrag zurück.Im Anschluss untersucht der maskierte Verbrechensbekämpfer Rorschach in der auf der Comicserie basierenden Verfilmung "Watchmen - Die Wächter" (22:50 Uhr) den Mord an einem ehemaligen Mitstreiter. Dabei kommt er einer Verschwörung auf die Spur. Die Handlung spielt in einer alternativen Version des Jahres 1985, in der die USA und die Sowjetunion vor einem Atomkrieg stehen.Samstag, 17. Oktober 2026Der Samstagabend beginnt mit "Twister" (20:15 Uhr). Die Meteorologin Jo Harding und ihr Exmann Bill testen eine gemeinsam entwickelte Tornadosonde und geraten in einen Wettlauf mit einem konkurrierenden Forscherteam. Helen Hunt und Bill Paxton übernehmen die Hauptrollen in Jan de Bonts Katastrophenfilm von 1996.Anschließend folgt mit "Supercell - Sturmjäger" (22:25 Uhr) ein weiterer Actionfilm. William will in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters treten und schließt sich dem dubiosen Geschäftsmann Zane Rogers an, der Touristen in die Nähe gefährlicher Wirbelstürme bringt.Sonntag, 18. Oktober 2026In "Absolution" (20:15 Uhr) spielt Liam Neeson den ehemaligen Gangster Thug. Nach der Diagnose einer tödlichen Gehirnerkrankung versucht Thug, sich mit seinen Kindern zu versöhnen - doch die kriminelle Unterwelt lässt ihn nicht los.Um 22:35 Uhr wiederholt RTLZWEI "Die Unfassbaren 2 - Now You See Me".Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Donnerstag, 15. Oktober 2026, bis Sonntag, 18. Oktober 2026, bei RTLZWEIWeitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6371526