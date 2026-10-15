STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris hat im dritten Quartal 2026 das Wachstum deutlich beschleunigt. Wichtigster Treiber war das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland. Zudem erreichte das Unternehmen früher als von Analysten erwartet die Gewinnschwelle beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Die Jahresprognose wurde zudem erhöht.

Am Markt kamen die Aussagen gut an. Das Papier gewann im frühen schweizerischen Handel mehr als neun Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Titel bereits um gut 136 Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr hatten die Papiere allerdings auch rund 70 Prozent an Wert verloren. Im Sog von DocMorris stiegen auch die Aktien des Konkurrenten Redcare um fast drei Prozent.

Analysten zeigen sich insbesondere vom starken Wachstum im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland beeindruckt. Die ZKB bezeichnet die Dynamik bei der Gewinnung neuer Rx-Kunden als "sehr stark". Das Erreichen der Gewinnschwelle sei zudem ein Meilenstein für DocMorris. Allerdings weist der zuständige Analyst darauf hin, dass es sich um ein bereinigtes Ergebnis handelt und der freie Mittelzufluss vorerst noch deutlich negativ bleibt. Entscheidend seien nun weitere Fortschritte bei der Kosteneffizienz.

Auch die UBS sieht die Quartalszahlen klar über den Erwartungen. Trotz der angehobenen Jahresprognose rechnet sie allerdings nur mit geringfügigen Anpassungen der Konsensschätzungen für den Gewinn im Gesamtjahr. Deutlich mehr Potenzial sieht dagegen Octavian. Der zuständige Analyst hält die neue Umsatzprognose für vorsichtig, da sie im vierten Quartal lediglich ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent voraussetze, nach einem Plus von 15,5 Prozent in den ersten neun Monaten. Entsprechend sieht er Spielraum für höhere Analystenschätzungen.

E-Rezeptgeschäft deutlich über Erwartungen



Der Umsatz der Gruppe stieg im dritten Quartal um 21 Prozent auf 343 Millionen Franken, wie DocMorris am Donnerstag mitteilte. In den ersten neun Monaten betrug der Umsatz 971 Millionen Franken, ein Plus von 14 Prozent.

Im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland stieg der Umsatz im dritten Quartal um 78 Prozent auf 108 Millionen Franken. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum in Lokalwährungen noch 46 Prozent betragen.

Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich im Jahresvergleich um 1,5 Millionen auf 13,1 Millionen. Allein im dritten Quartal kamen 200.000 hinzu. Damit hat DocMorris die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Besonders groß war die positive Überraschung beim Rx-Geschäft.

Digitalgeschäft wächst weiter kräftig



Deutlich geringer war das Wachstum im restlichen Geschäft in Deutschland (Non-Rx). Hier stieg der Umsatz um 5,5 Prozent auf 218 Millionen Franken. Den Großteil davon erzielt DocMorris mit rezeptfreien Medikamenten und Pflegeprodukten (OTC).

Einen kleineren Anteil am Non-Rx-Umsatz machen die digitalen Dienstleistungen aus, darunter der Telemedizin-Anbieter TeleClinic. Dieses Geschäft wächst allerdings weiterhin besonders schnell. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 14 Millionen Franken, ein Plus von 46 Prozent in Lokalwährungen.

Jahresprognose angehoben



Für das gesamte Jahr 2026 erwartet DocMorris nun ein Umsatzwachstum von 12,5 bis 15,0 Prozent in Lokalwährungen, nach bisher 9 bis 13 Prozent. Auch die Ergebnisprognose wurde erhöht. Neu soll der bereinigte Ebitda-Verlust weniger als 10 Millionen Franken betragen (bisher: 10,0 bis 17,5 Millionen).

Bereits im dritten Quartal hat DocMorris mit 0,6 Millionen Franken die Gewinnschwelle auf bereinigter Ebitda-Basis erreicht. Das Unternehmen hatte den Break-even für die zweite Jahreshälfte angepeilt, einige Analysten hatten allerdings erst im vierten Quartal damit gerechnet. Finanzchef Daniel Wüest führt das neben dem starken Wachstum auf eine höhere Kosten- und Marketingeffizienz zurück.

Am Ziel eines positiven freien Cashflows im Verlauf von 2027 hält DocMorris fest. Die Investitionen sollen im laufenden Jahr weiterhin unter 30 Millionen Franken bleiben./jl/ra/AWP/nas/stk