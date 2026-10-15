Zürich - Die Preise für Schweizer Wohneigentum haben sich im dritten Quartal 2026 unterschiedlich entwickelt. Während die Preise für Einfamilienhäuser gegenüber dem Vorquartal praktisch stagnierten, verteuerten sich Eigentumswohnungen um 1,7 Prozent. Dies zeigen die aktuellen Transaktionspreisindizes des Immobilienberatungsunternehmens Wüest Partner. Bei den Eigentumswohnungen war der Preisanstieg in der Innerschweiz mit 2,3 Prozent am stärksten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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