München (ots) -Marco Polo veröffentlicht zum Saisonstart 2027 insgesamt fünf neue Reisen für die Reisevariante Young Line Travel: Es geht nach Malaysia, Norwegen, Usbekistan, Island und in den Kaukasus. Insgesamt umfasst das Programm 2027 rund 50 Reisen. Alle Routen in Europa und in der Ferne für 2027 sind im neuen Katalog gebündelt - und online buchbar auf www.marco-polo-reisen.com/reisevarianten/youngline.Mit Marco Polo Young Line Travel erleben junge Traveller zwischen 20 und 35 Jahren gemeinsam mit ihrem Marco Polo Scout die Highlights eines Landes auf spannenden Entdeckerreisen. Bei allen Touren sind Rundreise, Übernachtungen und Reisebegleitung im Preis inbegriffen.Das Portfolio an Destinationen ist im Angebot für 2027 breit gefächert: Von europäischen Zielen wie Irland und Griechenland über Mittel- und Südamerika mit Reisen nach Costa Rica und Peru bis hin zu Afrika-Touren in Marokko und Südafrika ist alles mit dabei. Auch zahlreiche Routen in Asien lassen sich im Programm finden - wie Japan, Südkorea, Sri Lanka oder Indonesien. Insgesamt 49 Reisen sind im Katalog für 2027 gebündelt.Für 2027 hat Marco Polo insgesamt fünf neue Young Line Travel Touren aufgelegt - darunter eine Reise nach Malaysia. Young Line Travel Produktmanagerin Ramona Wehr: "Die Malaysia-Tour ist eine schöne Kombination aus Stadt, Natur, Hochland und Traumständen zum Ende der Reise." Startpunkt ist Kuala Lumpur, wo die jungen Traveller zwischen den glitzernden Petronas Twin Towers und bunten Nachtmärkten die malaysische Hauptstadt mit dem Rad erkunden. Im Taman-Negara-Nationalpark haben sie bei einer Nachtexpedition die Chance, exotische Tiere zu erspähen und in den Cameron Highlands erkunden sie die weiten Teeplantagen von Habu. Außerdem auf dem Programm: Action beim Wildwasser-Rafting in Gopeng. Das Finale der Reise bilden drei Badetage auf der Insel Langkawi. Internet: www.marco-polo-reisen.com/5615Das Europa-Angebot wurde um eine neue Norwegen-Reise ergänzt. Ramona Wehr: "Die Tour bietet zahlreiche Naturabenteuer mit vielen Wanderungen. Instagram-technisch ist sie ein echtes Highlight." Insgesamt ist die Reise eine Mischung aus rauem Outdoorabenteuer und dem skandinavischen Lifestyle. Die Höhepunkte: eine Fahrt mit der Bergenbahn auf einer der schönsten Bahnstrecken der Welt und zwei Übernachtungen in der historischen Preikestolen-Hütte. Von dort aus ist eine Abendwanderung auf das Felsplateau über dem Lysefjord geplant - inklusive Picknick. In Stavanger, dem Startpunkt der Reise, geht es ins Erdölmuseum, wo die jungen Marco Polo Gäste im sogenannten Panic-Room das Retten über Evakuierungsnetze ausprobieren können. Am Ende der Route wartet Norwegens Hauptstadt Oslo. Internet: www.marco-polo-reisen.com/1515Alle neuen Reisen von Marco Polo Young Line Travel im Überblick:Malaysia - Urban Jungle & Insel-Vibes (https://www.marco-polo-reisen.com/5615)Norwegen - Nordic Spirit - von Hütten zu Hotspots (https://www.marco-polo-reisen.com/1515)Usbekistan - Mit Highspeed durch 1001 Nacht (https://www.marco-polo-reisen.com/5715)Island - Feuer, Eis und Elfenzauber im Mittsommer (https://www.marco-polo-reisen.com/1650)Aserbaidschan - Georgien - Feuer & Klöster: Abenteuer Kaukasus (https://www.marco-polo-reisen.com/4850)Informationen zu den Reisen von Marco Polo Young Line Travel gibt es in Reisebüros, im ServiceCenter von Marco Polo unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (aus D, A und CH) oder im Internet unter www.marco-polo-reisen.com/reisevarianten/youngline. Reiseeindrücke und News finden sich außerdem auf Instagram (www.instagram.com/younglinetravel) und Facebook (www.facebook.com/younglinetravel).Marco Polo - Experte für spannende EntdeckerreisenMarco Polo bietet erlebnisreiche Rundreisen mit einheimischen Scouts, die zu den Highlights eines Landes führen. Veröffentlicht hat der Experte für spannende Entdeckerreisen sein Programm in drei Katalogen und im Internet. Beim Angebot "Entdeckerreisen in kleinen Gruppen" sind maximal zwölf Gäste bei Fernreisen und 16 Gäste auf Europa-Reisen gemeinsam unterwegs. Mit Marco Polo Young Line Travel entdecken junge Traveller zwischen 20 und 35 Jahren gemeinsam die Welt. Bei Marco Polo "Individuell reisen ohne Gruppe" können Gäste die Höhepunkte eines Landes im Privatwagen mit Fahrer und persönlichem Scout oder selbst im Mietwagen in ihrem eigenen Rhythmus erleben. Marco Polo ist Teil der Unternehmensgruppe Studiosus. Internet: www.marco-polo-reisen.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, PressesprecherTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505,E-Mail: frano.ilic@marco-polo-reisen.comOriginal-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40201/6371612