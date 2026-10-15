Meta führt bei seiner Messaging-App Whatsapp sogenannte Gastanrufe ein. Damit ist es möglich, auch Personen ohne Benutzer:innen-Konto zu einem Videochat einzuladen. Bis Ende 2026 soll noch eine Anbindung an Google Kalender und Outlook hinzukommen. Im Sommer 2024 hatte Meta die Zahl der möglichen Teilnehmer:innen an einem Videochat in Whatsapp auf 32 erhöht. Damit war die Messaging-App zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten für dedizierte Konferenzdienste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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