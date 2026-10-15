Zürich - Digitale Vermögenswerte sind heute sicher. Aber die Bedrohung ist dennoch ernst zu nehmen. Von Thomas Brunner, Leiter Custody und Staking, Sygnum Codes schützen unsere Zahlungen, Banktransaktionen und digitalen Vermögenswerte. Sie könnten eines Tages von einem Quantencomputer geknackt werden. Niemand weiss, wann das geschehen wird. Banken müssen jedoch auf diese Möglichkeit vorbereitet sein. Fachleute haben für diesen Moment einen Namen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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