Der Ausverkauf bei Halbleiteraktien hat am heutigen Donnerstag Asien erfasst: In Seoul verloren die Papiere von SK Hynix fast 12%, jene von Samsung fast 11%. Ausgelöst hatten die Bewegung überraschend hohe US-Inflationsdaten vom Vortag, die die Furcht vor höheren Zinsen neu entfacht haben. Damit stellt sich die Frage: Handelt es sich um eine Korrektur in einem intakten KI-Zyklus oder um den Beginn einer grundlegenden Neubewertung des Sektors? Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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