Die CoreWeave-Aktie erlebt dieser Tage einen massiven Sell-off. Innerhalb der letzten fünf Handelstage ist der Kurs des Neocloud-Providers um -26% eingebrochen. Und der Abverkauf setzt sich am Donnerstagmorgen mit einem Minus -5% im europäischen Handel fort. Warum verabschieden sich Anleger in Scharen von CoreWeave und tun sie es zu Recht? Die Cloud-Branche zittert Der guten Ordnung halber muss ich einleitend erwähnen, dass der Abverkauf nicht nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de