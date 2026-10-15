Die Ericsson-Aktie legt am heutigen Donnerstag im frühen Handel +8,7% zu und beendet damit die lustlose Seitwärtsbewegung, die seit Mitte Juli angehalten hatte. Bis zum bisherigen Jahreshoch fehlen dennoch rund 25%. Damit stellt sich die Frage: Tragen die neuen Quartalszahlen eine Fortsetzung dieser Bewegung? Japan und Indien liefern Auslöser des Kurssprungs sind die jüngsten Quartalszahlen des schwedischen Telekomausrüsters. Bernstein Research verweist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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