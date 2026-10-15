FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 650 (660) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PORVAIR PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES AVON TECH. PRICE TARGET TO 2480 (2000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1000 (940) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ZIGUP PRICE TARGET TO 575 (525) PENCE - 'BUY' - RPT/PEEL HUNT REINITIATES CMC MARKETS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 360 PENCE - UBS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 370 (480) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7300 (7400) PENCE - 'NEUTRAL'
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