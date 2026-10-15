Zürich - Seit vergangenen Freitag geht es für den Schweizer Aktienmarkt nach oben. Dabei fallen die Gewinne wie am gestrigen Mittwoch mal recht deutlich aus, oder aber wie am heutigen Donnerstag solide. Und das, obwohl Finanzplätze wie die Wall Street oder Asien wegen des Abverkaufs im Techsektor zum Teil deutliche Abgaben verzeichnet haben. Auslöser für den neuerlichen Abverkauf in der Technologiebranche waren nicht zuletzt die jüngsten US-Konsumentenpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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