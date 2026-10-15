Auch die Nvidia-Aktie kann sich der aktuellen Verkaufswelle bei KI-Cloud-Titeln nicht entziehen. In den letzten fünf Tagen verlor der Chipgigant fast -7% an Wert und die Talfahrt setzt sich am Donnerstagmorgen mit einem Kursverlust von über -2% fort. Damit haben sich rund 500 Milliarden US$ an Börsenwert innerhalb weniger Tage in Luft aufgelöst. Zu Recht oder zu Unrecht? Was belastet Nvidia so stark? Man muss sich die Zahl noch einmal auf der Zunge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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