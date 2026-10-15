Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits eher schwachen Start bis zum Mittag weiterhin im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 25.185 Punkten berechnet, ein Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau des vorherigen Handelstags.



"Im Dax stehen heute Technologiewerte wie Infineon und Siemens Energy unter Verkaufsdruck", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Gleichzeitig aber nutzten Anleger die Kursschwäche für gezielte Käufe in defensiven Branchen. "Die Bereitschaft, grundsätzlich in Aktien investiert zu bleiben, ist vorhanden, die Risikofreude nimmt jedoch deutlich ab."



"Das Schreckgespenst Inflation ist auf das Börsenparkett zurückgekehrt", fügte Lipkow hinzu. Hohe Energiepreise und die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen belasteten die Stimmung, während selbst gute Quartalszahlen kaum noch für nachhaltige Kaufimpulse sorgten. "Besonders die hoch bewerteten KI- und Technologieaktien geraten unter Druck. Der Dax ist davon zwar weniger direkt betroffen, könnte aber den indirekten Rückenwind verlieren, den die hohen Bewertungen an der Wall Street zuletzt für europäische Standardwerte erzeugt hatten." Die Anleger verabschiedeten sich nicht grundsätzlich von Aktien, sie würden bei der Auswahl aber zunehmend vorsichtiger.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1209 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8921 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 104,00 US-Dollar; das waren 208 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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