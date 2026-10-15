Berlin - Die SPD wählt ihre neue Parteispitze voraussichtlich auf einem Bundesparteitag am 16. und 17. Januar. Der Parteitag solle laut einem noch bis Freitag laufenden Umlaufbeschluss in Bremen stattfinden, berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf Parteikreise.
Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als Arbeitsministerin und Co-Parteichefin hatte sich das Parteipräsidium einstimmig für eine Neuwahl der gesamten SPD-Spitze ausgesprochen. Co-Parteichef Lars Klingbeil hat seine erneute Kandidatur offengelassen.
Als mögliche Kandidaten gelten in der Partei die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland, Manuela Schwesig und Anke Rehlinger. Mit öffentlichen Auftritten in Stellung gebracht hat sich der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der aber eine Kandidaturabsicht noch nicht erklärt hat. Verteidigungsminister Boris Pistorius, der laut Umfragen beliebteste SPD-Politiker, lehnt eine Kandidatur bisher ab.
Laut Klingbeil soll es erneut eine Doppelspitze geben. Der Parteitag könnte laut Parteistatut aber auch beschließen, diese wieder aufzugeben.
Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als Arbeitsministerin und Co-Parteichefin hatte sich das Parteipräsidium einstimmig für eine Neuwahl der gesamten SPD-Spitze ausgesprochen. Co-Parteichef Lars Klingbeil hat seine erneute Kandidatur offengelassen.
Als mögliche Kandidaten gelten in der Partei die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland, Manuela Schwesig und Anke Rehlinger. Mit öffentlichen Auftritten in Stellung gebracht hat sich der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der aber eine Kandidaturabsicht noch nicht erklärt hat. Verteidigungsminister Boris Pistorius, der laut Umfragen beliebteste SPD-Politiker, lehnt eine Kandidatur bisher ab.
Laut Klingbeil soll es erneut eine Doppelspitze geben. Der Parteitag könnte laut Parteistatut aber auch beschließen, diese wieder aufzugeben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur