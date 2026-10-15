EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Auf Basis der über den bisherigen Erwartungen liegenden positiven Geschäftsentwicklung sowie der erstmals vorliegenden Einschätzung des Ergebnisbeitrags der NÜRNBERGER-Gruppe für das Geschäftsjahr 2026 rechnet die Vienna Insurance Group (VIG) mit einem Konzernjahresergebnis vor Steuern, das über der bisher kommunizierten Bandbreite liegen wird.
Das Management der VIG erhöht daher die erwartete Bandbreite für das Konzernjahresergebnis vor Steuern 2026 auf 1,35 Mrd. bis 1,40 Mrd. Euro.
Die Veröffentlichung des Updates zum 1.-3. Quartal 2026 findet wie geplant am 26. November 2026.
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15.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIENNA INSURANCE GROUP AG
|Schottenring 30
|1010 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43(0)50 390-22000
|Fax:
|+43(0)50 390 99-22000
|E-Mail:
|info@vig.com
|Internet:
|www.group.vig
|ISIN:
|AT0000908504
|WKN:
|A0ET17
|Indizes:
|Wiener Börse (ATX), Prager Börse (PX)
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300JCRU23I1THU176
|EQS News ID:
|2416610
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